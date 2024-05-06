Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
15:10 06.05.2024 (обновлено: 19:38 06.05.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.
Котляровку освободили бойцы группировки "Запад", которые также улучшили положение по переднему краю.
Освобождение Котляровки значительно усложняет для ВСУ ситуацию в Кисловке, расположенной в паре километров к северу. Если противника удастся вытеснить из этих двух сел, то российским войскам откроется дорога к Ивановке с юга. Продвижение на этом направлении сокращает украинский плацдарм к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
Сводка Минобороны России:
Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены два предприятия по производству ударных БпЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23785 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21508 единиц специальной военной автомобильной техники.