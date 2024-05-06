https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-svo-1050991157.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. 06.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-06T15:10+0300

2024-05-06T15:10+0300

2024-05-06T19:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Котляровку освободили бойцы группировки "Запад", которые также улучшили положение по переднему краю.Освобождение Котляровки значительно усложняет для ВСУ ситуацию в Кисловке, расположенной в паре километров к северу. Если противника удастся вытеснить из этих двух сел, то российским войскам откроется дорога к Ивановке с юга. Продвижение на этом направлении сокращает украинский плацдарм к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.Сводка Минобороны России:

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Sputnik Абхазия

украина, россия, министерство обороны рф