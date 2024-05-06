https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/sluzhba-vneshney-razvedki-rossii-v-ssha-i-es-konstatirovali-rost-nedovolstva-ukraintsev-1050987827.html

Служба внешней разведки России: в США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев

Служба внешней разведки России: в США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на... 06.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-06T13:30+0300

2024-05-06T13:30+0300

2024-05-06T13:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

служба внешней разведки рф

сша

ес

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен, отметили в СВР. В спецслужбе добавили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому."Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера", — уточнили в ведомстве.

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украина, россия, служба внешней разведки рф, сша, ес