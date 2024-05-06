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Служба внешней разведки России: в США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев
Служба внешней разведки России: в США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на... 06.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-06T13:30+0300
2024-05-06T13:30+0300
2024-05-06T13:30+0300
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен, отметили в СВР. В спецслужбе добавили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому."Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера", — уточнили в ведомстве.
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украина, россия, служба внешней разведки рф, сша, ес
украина, россия, служба внешней разведки рф, сша, ес
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине.
"В Госдепартаменте США и Европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией. Усиливается недоверие к государственным институтам, стремительно распространяется апатия", - говорится в сообщении пресс-службы.
В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен, отметили в СВР.
В спецслужбе добавили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому.
"Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера", — уточнили в ведомстве.