https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/trapsh-o-vozmozhnom-tranzite-cherez-abkhaziyu-stanet-proryvom-dlya-respubliki-1050962066.html
Трапш о возможном транзите через Абхазию: станет прорывом для республики
Трапш о возможном транзите через Абхазию: станет прорывом для республики
Sputnik Абхазия
Каковы возможности для создания транзита грузов через Абхазию, насколько этот проект будет интересен для Абхазии и России, какие еще страны могут быть... 06.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-06T14:20+0300
2024-05-06T14:20+0300
2024-05-06T14:20+0300
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Трапш о возможном транзите через Абхазию: станет прорывом для республики
Sputnik Абхазия
Трапш о возможном транзите через Абхазию: станет прорывом для республики
Российский и иностранный бизнес проявляют интерес к транзиту грузов через Абхазию, об этом в своем интервью абхазскому телевидению сказал Джансух Нанба, отметив, что, в связи с этим надо обеспечить соответствующий уровень сервиса.По мнению политолога, вероятность создания транзита существует, но есть ряд проблем, для того, чтоб это было эффективным."Чтоб фактор транзита стал для экономики значимым, Абхазская транспортная инфраструктура на сегодняшний день задачам, которые ставятся при такого рода транзите соответствует слабо. Очевидно, что нужно технологическое перевооружение. Есть ли на него средства, большой вопрос, пока при нынешней инвестиционной ситуации - нет.Если брать ситуацию с абхазской железной дорогой, то да, много сделано. Но, чтоб систематически пропускать большой грузопоток, естественно, нужно укреплять полотно и строить инфраструктурные объекты, дополнительные, в области электроснабжения, и наладить две колеи. Способно ли Абхазия сделать это самостоятельно, нет. Сможет ли Россия инвестировать на это, тоже есть сомнения", - заключил Трапш.Полную версию слушайте в аудиофайле.
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подкасты, транзит, россия, абхазская железная дорога, черное море, аудио
подкасты, транзит, россия, абхазская железная дорога, черное море, аудио
Трапш о возможном транзите через Абхазию: станет прорывом для республики
Каковы возможности для создания транзита грузов через Абхазию, насколько этот проект будет интересен для Абхазии и России, какие еще страны могут быть привлечены к транзиту, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог Николай Трапш.
Российский и иностранный бизнес проявляют интерес к транзиту грузов через Абхазию, об этом в своем интервью абхазскому телевидению сказал Джансух Нанба, отметив, что, в связи с этим надо обеспечить соответствующий уровень сервиса.
По мнению политолога, вероятность создания транзита существует, но есть ряд проблем, для того, чтоб это было эффективным.
"Чтоб фактор транзита стал для экономики значимым, Абхазская транспортная инфраструктура на сегодняшний день задачам, которые ставятся при такого рода транзите соответствует слабо. Очевидно, что нужно технологическое перевооружение. Есть ли на него средства, большой вопрос, пока при нынешней инвестиционной ситуации - нет.
Если брать ситуацию с абхазской железной дорогой, то да, много сделано. Но, чтоб систематически пропускать большой грузопоток, естественно, нужно укреплять полотно и строить инфраструктурные объекты, дополнительные, в области электроснабжения, и наладить две колеи. Способно ли Абхазия сделать это самостоятельно, нет. Сможет ли Россия инвестировать на это, тоже есть сомнения", - заключил Трапш.
Полную версию слушайте в аудиофайле.