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Юденков: страны G7 демонстрируют недоверие к США
Юденков: страны G7 демонстрируют недоверие к США
Sputnik Абхазия
Страны G7 больше не обсуждают идею полной конфискации российских активов, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал кандидат экономических... 06.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-06T19:00+0300
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Юденков: страны G7 демонстрируют недоверие к США
Sputnik Абхазия
Юденков: страны G7 демонстрируют недоверие к США
Представители G7 в частном порядке признают, что больше не обсуждают вопрос полной конфискации активов России, пишет газета Financial Times.В эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков высказал мнение, что европейские страны-члены G7 демонстрируют недоверие к Соединенным Штатам."На деловой репутации США уже сказалось желание перевести активы Банка России и кредитных организаций России на финансирование Украины. Сам факт принятия конгрессом этого решения показал наплевательское отношение США к международным договоренностям в сфере финансов. Если они плюют на договоренность относительно счетов, то точно так же они могут наплевательски отнестись к своим обязательствам по внешнему долгу. А объем этого долга составляет на сегодняшний день 34 триллиона долларов. США показали, что они могут деньги России направить куда хотят, могут распоряжаться чужими активами, и это, мягко говоря, напугало остальные страны. Поэтому я думаю, что Европа была категорически против (полной конфискации активов России, – ред.), и они эту тему остановили. Это еще одна копеечка в копилку недоверия к Соединенным Штатам", – сказал Юрий Юденков.
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Юденков: страны G7 демонстрируют недоверие к США
19:00 06.05.2024 (обновлено: 19:45 06.05.2024)
Страны G7 больше не обсуждают идею полной конфискации российских активов, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал кандидат экономических наук Юрий Юденков.
Представители G7 в частном порядке признают, что больше не обсуждают
вопрос полной конфискации активов России, пишет газета Financial Times.
В эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков высказал мнение, что европейские страны-члены G7 демонстрируют недоверие к Соединенным Штатам.
"На деловой репутации США уже сказалось желание перевести активы Банка России и кредитных организаций России на финансирование Украины. Сам факт принятия конгрессом этого решения показал наплевательское отношение США к международным договоренностям в сфере финансов. Если они плюют на договоренность относительно счетов, то точно так же они могут наплевательски отнестись к своим обязательствам по внешнему долгу. А объем этого долга составляет на сегодняшний день 34 триллиона долларов. США показали, что они могут деньги России направить куда хотят, могут распоряжаться чужими активами, и это, мягко говоря, напугало остальные страны. Поэтому я думаю, что Европа была категорически против (полной конфискации активов России, – ред.), и они эту тему остановили. Это еще одна копеечка в копилку недоверия к Соединенным Штатам", – сказал Юрий Юденков.