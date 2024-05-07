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Абхазия и Россия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Абхазия и Россия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Sputnik Абхазия
Подписанный документ вступит в силу в 2025 году. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-07T13:49+0300
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2024-05-07T14:05+0300
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр финансов Абхазии Владимир Делба и заместитель министра финансов России Алексей Сазанов подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.Делба отметил, что стороны прошли долгий, но плодотворный путь, и выразил уверенность, что подобные соглашения дадут импульс развитию отношений между странами и их налоговыми системами, помогут привлечь инвесторов. Алексей Сазанов сказал, что Абхазия – партнер, с которым Россию объединяют тесные исторические связи. "Я глубоко убежден, что соглашение послужит фундаментом и стимулом нашего сотрудничества в области инвестиции, торговли и, конечно, туризма", – сказал он и добавил, что документ отвечает всем международным стандартам в области налогообложения. После подписания Сазанова принял президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что подписанный документ открывает новые возможности для привлечения российских инвестиций. Соглашение должно вступить в силу с 2025 года.
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Абхазия и Россия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
13:49 07.05.2024 (обновлено: 14:05 07.05.2024)
Подписанный документ вступит в силу в 2025 году.
СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр финансов Абхазии Владимир Делба и заместитель министра финансов России Алексей Сазанов подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
Делба отметил, что стороны прошли долгий, но плодотворный путь, и выразил уверенность, что подобные соглашения дадут импульс развитию отношений между странами и их налоговыми системами, помогут привлечь инвесторов.
"Главной целью является увеличение благосостояния наших граждан, развитие экономики и страны в целом", – подчеркнул он.
Алексей Сазанов сказал, что Абхазия – партнер, с которым Россию объединяют тесные исторические связи.
"Я глубоко убежден, что соглашение послужит фундаментом и стимулом нашего сотрудничества в области инвестиции, торговли и, конечно, туризма", – сказал он и добавил, что документ отвечает всем международным стандартам в области налогообложения.
После подписания Сазанова принял президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что подписанный документ открывает новые возможности для привлечения российских инвестиций.
Соглашение должно вступить в силу с 2025 года.