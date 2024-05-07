https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/aktsiya-volontery-pobedy-abkhazii-nachalas-v-sukhume-1050995250.html

Акция "Волонтеры Победы Абхазии" началась в Сухуме

Акция "Волонтеры Победы Абхазии" началась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Акция организована Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и культурным фондом "Платформа" и посвящена памяти журналиста Дмитрия Статейнова. 07.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-07T11:14+0300

2024-05-07T11:14+0300

2024-05-07T11:40+0300

в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/07/1050994008_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_b7092cd70febfba0c716ff79a1961f4e.jpg

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодежная акция "Волонтеры Победы Абхазии" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов началась в Сухуме. В ней принимают участие студенты, школьники, представители молодежных организаций, российские соотечественники.Они возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров и направились в "Дом Москвы". Там пройдут лекция и показ фильма "Поиск" о работе абхазских курсантов по поиску родных соотечественников-узников концлагерей. Акция "Волонтеры Победы Абхазии" организована Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и культурным фондом "Платформа". Она посвящена памяти журналиста Дмитрия Статейнова.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия