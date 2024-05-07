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Акция "Волонтеры Победы Абхазии" началась в Сухуме
Акция "Волонтеры Победы Абхазии" началась в Сухуме
Sputnik Абхазия
Акция организована Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и культурным фондом "Платформа" и посвящена памяти журналиста Дмитрия Статейнова. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-07T11:14+0300
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2024-05-07T11:40+0300
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодежная акция "Волонтеры Победы Абхазии" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов началась в Сухуме. В ней принимают участие студенты, школьники, представители молодежных организаций, российские соотечественники.Они возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров и направились в "Дом Москвы". Там пройдут лекция и показ фильма "Поиск" о работе абхазских курсантов по поиску родных соотечественников-узников концлагерей. Акция "Волонтеры Победы Абхазии" организована Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и культурным фондом "Платформа". Она посвящена памяти журналиста Дмитрия Статейнова.
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абхазия
Акция "Волонтеры Победы Абхазии" началась в Сухуме
11:14 07.05.2024 (обновлено: 11:40 07.05.2024)
Акция организована Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и культурным фондом "Платформа" и посвящена памяти журналиста Дмитрия Статейнова.
СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодежная акция "Волонтеры Победы Абхазии" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов началась в Сухуме.
В ней принимают участие студенты, школьники, представители молодежных организаций, российские соотечественники.
Они возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров и направились в "Дом Москвы". Там пройдут лекция и показ фильма "Поиск" о работе абхазских курсантов по поиску родных соотечественников-узников концлагерей.
Акция "Волонтеры Победы Абхазии" организована Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и культурным фондом "Платформа". Она посвящена памяти журналиста Дмитрия Статейнова.