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Более полутора миллиардов рублей налогов собрали в Абхазии с начала года

Более полутора миллиардов рублей налогов собрали в Абхазии с начала года

Sputnik Абхазия

За апрель 2024 года было собрано 496 миллионов рублей налогов при плане в 405,9 миллиона. 07.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-07T22:21+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. За четыре месяца 2024 года в бюджет Абхазии поступило 1,51 миллиарда рублей налоговых платежей, сообщает Министерство по налогам и сборам.Перевыполнение плана составило 23%, суммарная разница между запланированной и фактической суммой составила 281,5 миллиона рублей.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика поступления составила 119% или 241,9 миллиона рублей.

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