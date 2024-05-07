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Документы по военной истории Абхазии 30-х – 50-х годов передали в дар АбИГИ

Документы по военной истории Абхазии 30-х – 50-х годов передали в дар АбИГИ

Sputnik Абхазия

Архивные материалы были предоставлены российскими историками Григорием Лариным и Вячеславом Филипповым. 07.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-07T14:25+0300

2024-05-07T14:25+0300

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СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Передача документов по военной истории Абхазии 30-х –50-х годов ХХ века состоялась в Абхазском институте гуманитарных исследований. Оригиналы будут храниться в АбИГИ, копии – в Государственном архиве, Минобороны республики, Абхазском государственном музее и в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Документы были переданы в АбИГИ российским учеными Григорием Лариным и Вячеславом Филипповым через абхазского историка Николая Медвенского. "Спасибо историкам за то, что они нашли документы, которые касаются военных летчиков, моряков и гражданских лиц, которые непосредственно занимались военной историей", – сказал Медвенский. В документах, в частности, содержится информация о 27 жителях Абхазии – участниках Великой Отечественной войны. По словам Медвенского, Ларин и Филиппов выкупали материалы по истории Абхазии на различных интернет-аукционах.

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