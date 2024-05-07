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Документы по военной истории Абхазии 30-х – 50-х годов передали в дар АбИГИ
Документы по военной истории Абхазии 30-х – 50-х годов передали в дар АбИГИ
Sputnik Абхазия
Архивные материалы были предоставлены российскими историками Григорием Лариным и Вячеславом Филипповым. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-07T14:25+0300
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Передача документов по военной истории Абхазии 30-х –50-х годов ХХ века состоялась в Абхазском институте гуманитарных исследований. Оригиналы будут храниться в АбИГИ, копии – в Государственном архиве, Минобороны республики, Абхазском государственном музее и в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Документы были переданы в АбИГИ российским учеными Григорием Лариным и Вячеславом Филипповым через абхазского историка Николая Медвенского. "Спасибо историкам за то, что они нашли документы, которые касаются военных летчиков, моряков и гражданских лиц, которые непосредственно занимались военной историей", – сказал Медвенский. В документах, в частности, содержится информация о 27 жителях Абхазии – участниках Великой Отечественной войны. По словам Медвенского, Ларин и Филиппов выкупали материалы по истории Абхазии на различных интернет-аукционах.
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Документы по военной истории Абхазии 30-х – 50-х годов передали в дар АбИГИ
14:25 07.05.2024 (обновлено: 14:58 07.05.2024)
Архивные материалы были предоставлены российскими историками Григорием Лариным и Вячеславом Филипповым.
СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Передача документов по военной истории Абхазии 30-х –50-х годов ХХ века состоялась в Абхазском институте гуманитарных исследований.
Оригиналы будут храниться в АбИГИ, копии – в Государственном архиве, Минобороны республики, Абхазском государственном музее и в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
"Мы получили от наших друзей уникальные материалы о людях, которые принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Российские ученые передали в дар нашему институту материалы, и мы решили их размножить и передать вам", – сказал директор АбИГИ Арда Ашуба.
Документы были переданы в АбИГИ российским учеными Григорием Лариным и Вячеславом Филипповым через абхазского историка Николая Медвенского.
"Спасибо историкам за то, что они нашли документы, которые касаются военных летчиков, моряков и гражданских лиц, которые непосредственно занимались военной историей", – сказал Медвенский.
В документах, в частности, содержится информация о 27 жителях Абхазии – участниках Великой Отечественной войны. По словам Медвенского, Ларин и Филиппов выкупали материалы по истории Абхазии на различных интернет-аукционах.