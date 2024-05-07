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Фонд "Ашана" объявил сбор для Анри Аргун
Фонд "Ашана" объявил сбор для Анри Аргун
Sputnik Абхазия
Чтобы Анри смог пройти курс реабилитации, нужно собрать более 403 тысяч рублей. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-07T22:13+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Фонд "Ашана" объявил сбор на лечение 17-летнего Анри Аргун.У Анри детский церебральный паралич. В 2021 году он прошел через ортопедическую операцию, чтобы начать самостоятельно ходить. Операция прошла успешно и в два раза с помощью неравнодушных граждан Анри прошел курсы реабилитации, которые улучшили результаты. Сейчас Анри может передвигаться самостоятельно, опираясь на палку, и проходить небольшие расстояния без нее. Обо всем этом он когда-то только мечтал. А еще Анри мечтает научиться играть на гитаре и начать петь. Он уверен, что цели будут достигнуты, нужно только верить и трудиться. Сейчас парень нуждается в новом курсе реабилитации, который обойдется в 403 200 рублей. Это поможет Анри укрепить мышцы и увеличит выносливость. О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале или на официальном сайте фонда.
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абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
Фонд "Ашана" объявил сбор для Анри Аргун
Чтобы Анри смог пройти курс реабилитации, нужно собрать более 403 тысяч рублей.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Фонд "Ашана" объявил сбор на лечение 17-летнего Анри Аргун.
У Анри детский церебральный паралич. В 2021 году он прошел через ортопедическую операцию, чтобы начать самостоятельно ходить. Операция прошла успешно и в два раза с помощью неравнодушных граждан Анри прошел курсы реабилитации, которые улучшили результаты.
Сейчас Анри может передвигаться самостоятельно, опираясь на палку, и проходить небольшие расстояния без нее. Обо всем этом он когда-то только мечтал.
А еще Анри мечтает научиться играть на гитаре и начать петь. Он уверен, что цели будут достигнуты, нужно только верить и трудиться.
Сейчас парень нуждается в новом курсе реабилитации, который обойдется в 403 200 рублей. Это поможет Анри укрепить мышцы и увеличит выносливость. О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале
или на официальном сайте
фонда.