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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/inal-ardzinba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-inostrannykh-del-abkhazii-1050997177.html
Инал Ардзинба освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии
Инал Ардзинба освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии
Sputnik Абхазия
Инал Ардзинба был назначен на должность главы МИД Абхазии в ноябре 2021 года. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Глава министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба освобожден от должности, сообщает пресс-служба президента республики.Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял Даур Кове.
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абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии

Инал Ардзинба освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии

12:26 07.05.2024 (обновлено: 12:40 07.05.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Инал Ардзинба был назначен на должность главы МИД Абхазии в ноябре 2021 года.
СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Глава министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба освобожден от должности, сообщает пресс-служба президента республики.

"Исполнение обязанностей министра иностранных дел Республики Абхазия возложить на заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Тужба Ираклия Вахтанговича", – говорится в указе.

Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял Даур Кове.
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