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Инал Ардзинба освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии
Инал Ардзинба освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии
Sputnik Абхазия
Инал Ардзинба был назначен на должность главы МИД Абхазии в ноябре 2021 года. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-07T12:26+0300
2024-05-07T12:26+0300
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Глава министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба освобожден от должности, сообщает пресс-служба президента республики.Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял Даур Кове.
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абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии
абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии
Инал Ардзинба освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии
12:26 07.05.2024 (обновлено: 12:40 07.05.2024)
Инал Ардзинба был назначен на должность главы МИД Абхазии в ноябре 2021 года.
СУХУМ, 7 мая – Sputnik.
Глава министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба освобожден от должности, сообщает
пресс-служба президента республики.
"Исполнение обязанностей министра иностранных дел Республики Абхазия возложить на заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Тужба Ираклия Вахтанговича", – говорится в указе.
Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял Даур Кове.