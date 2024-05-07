https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/inal-ardzinba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-inostrannykh-del-abkhazii-1050997177.html

Инал Ардзинба освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии

Инал Ардзинба освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии

Sputnik Абхазия

Инал Ардзинба был назначен на должность главы МИД Абхазии в ноябре 2021 года. 07.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Глава министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба освобожден от должности, сообщает пресс-служба президента республики.Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял Даур Кове.

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