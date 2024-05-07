https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/inauguratsiya-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1050996354.html
Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция
Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-07T11:41+0300
2024-05-07T11:41+0300
2024-05-07T11:41+0300
владимир путин
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Инаугурация президента Владимира Путина во вторник в полдень в Большом Кремлевском дворце.По закону "О выборах президента", глава государства вступает в полномочия в день, когда заканчивается предыдущий срок. В прошлый раз Путин давал присягу 7 мая 2018 года.
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владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео
Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Инаугурация президента Владимира Путина во вторник в полдень в Большом Кремлевском дворце.
По закону "О выборах президента", глава государства вступает в полномочия в день, когда заканчивается предыдущий срок. В прошлый раз Путин давал присягу 7 мая 2018 года.