https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/inauguratsiya-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1050996354.html

Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция

Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. 07.05.2024, Sputnik Абхазия

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владимир путин

россия

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мультимедиа

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Инаугурация президента Владимира Путина во вторник в полдень в Большом Кремлевском дворце.По закону "О выборах президента", глава государства вступает в полномочия в день, когда заканчивается предыдущий срок. В прошлый раз Путин давал присягу 7 мая 2018 года.

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владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео