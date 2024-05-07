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Калягина о турсфере Абхазии: развиваемся хорошо

Калягина о турсфере Абхазии: развиваемся хорошо

Sputnik Абхазия

Наступает горячая пора для туристического бизнеса Абхазии. Насколько объекты готовы к приему отдыхающих, какова ситуация с бронированием, в интервью радио... 07.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-07T13:39+0300

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Калягина о турсфере Абхазии: развиваемся хорошо Sputnik Абхазия Калягина о турсфере Абхазии: развиваемся хорошо

По словам Калягиной, с начала года в Абхазии активно началось бронирование, активнее, чем в прошлом году. В марте наблюдался спад. На сегодняшний день у всех ситуация складывается по-разному. "Большая загрузка у нас в июле-августе. Глубокого бронирования на июнь нет. Люди планируют поездку за две недели, ранее бронирование не пользуется спросом, хотя оно выгоднее и удобнее. В последнее время отели пользуются динамической ценой, то есть, чем больше номеров продано, тем выше цена", – рассказала Анна Калягина. Она также сообщила, что на майские праздники в Абхазию уже приехало много туристов. По словам Калягиной, "Абхазский союз туризма" постоянно проводит мероприятия с представителями турсферы. "У нас прошла серия тренингов и бесплатных мастер-классов. Думаю, они и дальше будут проходить. Дальше мы будем проводить по отдельным отелям, и все, кто хочет обучить свой персонал, могут обращаться", – сказала президент Союза. Слушайте подкаст.

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