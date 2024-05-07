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Концерт ко Дню Победы прошел в Гудауте

Концерт ко Дню Победы прошел в Гудауте

Sputnik Абхазия

На сцене выступили артисты эстрады и хореографические ансамбли. Завершился праздник постановкой о возвращении солдат с войны. 07.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Гудауте. Начался праздник с театрализованного шоу о начале той войны, в котором участвовали служащие Первого отдельного мотострелкового батальона Минобороны Абхазии и учащиеся школ. С поздравительной речью выступил и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа. Представитель интернациональной бригады "Пятнашка" Денис Соломко передал поздравления от командира бригады Ахры Авидзба и всех бойцов. Он напомнил, что днем ранее, 6 мая, в Абхазии отмечали День добровольца Донбасса и подчеркнул, что добровольцы из республики одними из первых направились на защиту жителей региона. И.о. замкомандира Седьмой российской военной базы по военно-политической работе Алексей Кудрявцев, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что советские воины сделали все возможное для достижения мира, а сегодня бойцы российской армии с честью и гордостью выполняют боевые задачи в зоне СВО. Среди них есть Герои России, кавалеры Ордена мужества, Георгиевских крестов. "Седьмая военная база стоит на страже южных рубежей Республики Абхазия. С Днем Победы",- сказал Кудрявцев. Концерт состоял из вокальных и танцевальных номеров. Завершился праздник постановкой о конце войны и возвращении солдат домой живыми.

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