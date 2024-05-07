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Концерт ко Дню Победы прошел в Гудауте
Концерт ко Дню Победы прошел в Гудауте
Sputnik Абхазия
На сцене выступили артисты эстрады и хореографические ансамбли. Завершился праздник постановкой о возвращении солдат с войны. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-07T23:44+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Гудауте. Начался праздник с театрализованного шоу о начале той войны, в котором участвовали служащие Первого отдельного мотострелкового батальона Минобороны Абхазии и учащиеся школ. С поздравительной речью выступил и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа. Представитель интернациональной бригады "Пятнашка" Денис Соломко передал поздравления от командира бригады Ахры Авидзба и всех бойцов. Он напомнил, что днем ранее, 6 мая, в Абхазии отмечали День добровольца Донбасса и подчеркнул, что добровольцы из республики одними из первых направились на защиту жителей региона. И.о. замкомандира Седьмой российской военной базы по военно-политической работе Алексей Кудрявцев, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что советские воины сделали все возможное для достижения мира, а сегодня бойцы российской армии с честью и гордостью выполняют боевые задачи в зоне СВО. Среди них есть Герои России, кавалеры Ордена мужества, Георгиевских крестов. "Седьмая военная база стоит на страже южных рубежей Республики Абхазия. С Днем Победы",- сказал Кудрявцев. Концерт состоял из вокальных и танцевальных номеров. Завершился праздник постановкой о конце войны и возвращении солдат домой живыми.
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абхазия, новости, 9 мая, день победы
Концерт ко Дню Победы прошел в Гудауте
23:44 07.05.2024 (обновлено: 23:45 07.05.2024)
На сцене выступили артисты эстрады и хореографические ансамбли. Завершился праздник постановкой о возвращении солдат с войны.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Гудауте.
Начался праздник с театрализованного шоу о начале той войны, в котором участвовали служащие Первого отдельного мотострелкового батальона Минобороны Абхазии и учащиеся школ.
С поздравительной речью выступил и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа.
"Родина - это не просто земля, это люди, это будущее, это дом. На фронт из Гудаутского района ушли семь тысяч человек. Многие из них не вернулись домой. Они защищали наши традиции, обычаи. Они пошли воевать за то, чтобы мы могли говорить на родном языке", - в частности, сказал Лолуа.
Представитель интернациональной бригады "Пятнашка" Денис Соломко передал поздравления от командира бригады Ахры Авидзба и всех бойцов. Он напомнил, что днем ранее, 6 мая, в Абхазии отмечали День добровольца Донбасса и подчеркнул, что добровольцы из республики одними из первых направились на защиту жителей региона.
И.о. замкомандира Седьмой российской военной базы по военно-политической работе Алексей Кудрявцев, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что советские воины сделали все возможное для достижения мира, а сегодня бойцы российской армии с честью и гордостью выполняют боевые задачи в зоне СВО. Среди них есть Герои России, кавалеры Ордена мужества, Георгиевских крестов.
"Седьмая военная база стоит на страже южных рубежей Республики Абхазия. С Днем Победы",- сказал Кудрявцев.
Концерт состоял из вокальных и танцевальных номеров. Завершился праздник постановкой о конце войны и возвращении солдат домой живыми.