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Переслегин об учениях ядерных сил в России: мясорубка для НАТО
Переслегин об учениях ядерных сил в России: мясорубка для НАТО
Sputnik Абхазия
Ядерные учения ВКС России призваны вразумить руководство НАТО, которое ради "сохранения лица" при явном проигрыше на украинском поле боя готово бездумно... 07.05.2024, Sputnik Абхазия
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"Мясорубка для НАТО": Переслегин об учениях ядерных сил в РФ
Sputnik Абхазия
"Мясорубка для НАТО": Переслегин об учениях ядерных сил в РФ
НАТО все ближе и ближе к включению в этот конфликт напрямую, самое любопытное заключается в том, что такое решение формально никем не принято, более того, оно считается совершенно неадекватным, и тем не менее достаточно большой процент "ястребов" не столько в военном, сколько в политическом руководстве НАТО постепенно делает такую ситуацию все более возможной, отметил эксперт."Первую скрипку здесь, несомненно, играет Макрон с его словами о том, что "мы будем перебрасывать войска". Да, он говорит про определенные условия, но в общем-то ясно, что эти условия уже наступили или наступят к июню", ― сказал Переслегин.При этом военное руководство НАТО воевать совершенно не готово, прекрасно понимания, что для этой войны стопроцентной гарантии успеха у НАТО нет, а по-хорошему, нет даже 50-процентной гарантии на успех, отметил эксперт.Чтобы замаскировать свою неготовность к открытому противостоянию с Россией, в НАТО организовали целую группу маневров в Прибалтике и европейских странах."Эти маневры не провокация, как их воспринимают в РФ, эти маневры – дипломатическое прикрытие отступления НАТО в конфликте. Понятно, что, собираясь начать серьезные боевые действия, никто не будет начинать их с активных маневров на границе, заставляя противоположную сторону повысить степень оборонной готовности, подтянуть войска и занять нужные позиции", – подчеркнул Переслегин.
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подкасты, россия, нато, учения, аудио
подкасты, россия, нато, учения, аудио
Переслегин об учениях ядерных сил в России: мясорубка для НАТО
18:05 07.05.2024 (обновлено: 19:06 07.05.2024)
Ядерные учения ВКС России призваны вразумить руководство НАТО, которое ради "сохранения лица" при явном проигрыше на украинском поле боя готово бездумно втянуться в открытый конфликт с Россией, считает российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин.
НАТО все ближе и ближе к включению в этот конфликт напрямую, самое любопытное заключается в том, что такое решение формально никем не принято, более того, оно считается совершенно неадекватным, и тем не менее достаточно большой процент "ястребов" не столько в военном, сколько в политическом руководстве НАТО постепенно делает такую ситуацию все более возможной, отметил эксперт.
"Первую скрипку здесь, несомненно, играет Макрон с его словами о том, что "мы будем перебрасывать войска". Да, он говорит про определенные условия, но в общем-то ясно, что эти условия уже наступили или наступят к июню", ― сказал Переслегин.
При этом военное руководство НАТО воевать совершенно не готово, прекрасно понимания, что для этой войны стопроцентной гарантии успеха у НАТО нет, а по-хорошему, нет даже 50-процентной гарантии на успех, отметил эксперт.
"В результате НАТО придется ввязаться в мясорубку на абсолютно неадекватных условиях, поскольку задача на разрушение России, которую альянсу имеет смысл ставить, если уж начинать войну, судя по последним двум годам, имеет крайне мало шансов на успешную реализацию. Можно даже сказать, что шансов на успех у НАТО нет. Опыт украинского контрнаступления прошлого лета ни на какой позитивный лад их не настраивает. Совершенно очевидно, что для войны НАТО нужно новое вооружение, которое надо сначала спроектировать, а потом сделать в нужном количестве. Серьезной надежды на то, что будут использоваться вооружения США, у них уже нет, но главное в другом. Судя по всему, США тоже пропустили последний коренной переворот в вооружениях и, возможно, их армия не настолько сильна, как она сама об этом думает", – сказал Переслегин.
Чтобы замаскировать свою неготовность к открытому противостоянию с Россией, в НАТО организовали целую группу маневров в Прибалтике и европейских странах.
"Эти маневры не провокация, как их воспринимают в РФ, эти маневры – дипломатическое прикрытие отступления НАТО в конфликте. Понятно, что, собираясь начать серьезные боевые действия, никто не будет начинать их с активных маневров на границе, заставляя противоположную сторону повысить степень оборонной готовности, подтянуть войска и занять нужные позиции", – подчеркнул Переслегин.