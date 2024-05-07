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Переслегин об учениях ядерных сил в России: мясорубка для НАТО

Переслегин об учениях ядерных сил в России: мясорубка для НАТО

Sputnik Абхазия

Ядерные учения ВКС России призваны вразумить руководство НАТО, которое ради "сохранения лица" при явном проигрыше на украинском поле боя готово бездумно... 07.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-07T18:05+0300

2024-05-07T18:05+0300

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"Мясорубка для НАТО": Переслегин об учениях ядерных сил в РФ Sputnik Абхазия "Мясорубка для НАТО": Переслегин об учениях ядерных сил в РФ

НАТО все ближе и ближе к включению в этот конфликт напрямую, самое любопытное заключается в том, что такое решение формально никем не принято, более того, оно считается совершенно неадекватным, и тем не менее достаточно большой процент "ястребов" не столько в военном, сколько в политическом руководстве НАТО постепенно делает такую ситуацию все более возможной, отметил эксперт."Первую скрипку здесь, несомненно, играет Макрон с его словами о том, что "мы будем перебрасывать войска". Да, он говорит про определенные условия, но в общем-то ясно, что эти условия уже наступили или наступят к июню", ― сказал Переслегин.При этом военное руководство НАТО воевать совершенно не готово, прекрасно понимания, что для этой войны стопроцентной гарантии успеха у НАТО нет, а по-хорошему, нет даже 50-процентной гарантии на успех, отметил эксперт.Чтобы замаскировать свою неготовность к открытому противостоянию с Россией, в НАТО организовали целую группу маневров в Прибалтике и европейских странах."Эти маневры не провокация, как их воспринимают в РФ, эти маневры – дипломатическое прикрытие отступления НАТО в конфликте. Понятно, что, собираясь начать серьезные боевые действия, никто не будет начинать их с активных маневров на границе, заставляя противоположную сторону повысить степень оборонной готовности, подтянуть войска и занять нужные позиции", – подчеркнул Переслегин.

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