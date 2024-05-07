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Взаимный интерес: об исторической памяти и отношении ко Дню Победы в Абхазии и России

Взаимный интерес: об исторической памяти и отношении ко Дню Победы в Абхазии и России

Sputnik Абхазия

Почему праздник Победы в Великой Отечественной войне важен в Абхазии и России, и почему фашизм все еще жив, в эфире радио Sputnik рассказал историк Игорь... 07.05.2024, Sputnik Абхазия

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празднование

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Взаимный интерес: об исторической памяти и отношении ко Дню Победы в Абхазии и России Sputnik Абхазия Взаимный интерес: об исторической памяти и отношении ко Дню Победы в Абхазии и России

9 мая - День Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. От Абхазии в войне участвовали более 55 тысяч человек, из них в боях погибли более 17 тысяч. В республике нет такого уголка, семьи, которой не коснулась эта война.Праздник Победы 9 мая остается остается одним из главных в Абхазии и России. Какой урок преподнесла Великая Отечественная война, почему фашизм жив и сегодня, почему важно отмечать праздник, в эфире радио Sputnik рассказал историк Игорь Басов."Действительно, это важный праздник для наших двух государств и для меня лично. Когда я смотрю парад 9 Мая, у меня до сих пор он вызывает эмоции, несмотря на то, что видел уже много раз. Это событие очень важно в нашей общей истории, когда мы находились в одном общем государстве – Советский Союзе. Это одно из тех событий, которое будет связывать нас в течение еще многих десятилетий и столетий", – сказал историк.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, россия, 9 мая, день победы, история, майские праздники, празднование, подкасты, аудио