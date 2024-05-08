https://sputnik-abkhazia.ru/20240508/takie-obstoyatelstva-chitanava-i-ismailov-o-vliyanii-turizma-na-okruzhayuschuyu-sredu--1051012075.html
Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду
Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду
Sputnik Абхазия
Как развивать туротрасль не нанося вред природе, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились глава Российского экологического общества Рашид... 08.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-08T17:57+0300
2024-05-08T17:57+0300
2024-05-08T17:57+0300
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Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду
Исмаилов рассказал, как проходит строительство инфраструктуры в нацпарках России, какие технологии применяются и как обращаться с нерадивыми туристами."Люди, которые приезжают на отдых, они не понимают ценности территории. Приезжает очень низкий культурный уровень. Я сторонник жесткого отношения к бизнесу и к людям, которые нарушают природоохранный закон. В этом отношении я бы поработал с точки зрения госполитики", – сказал Исмаилов.Полную версию слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, экология, туризм, аудио
подкасты, такие обстоятельства, экология, туризм, аудио
Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду
Как развивать туротрасль не нанося вред природе, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов и глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
Исмаилов рассказал, как проходит строительство инфраструктуры в нацпарках России, какие технологии применяются и как обращаться с нерадивыми туристами.
"Люди, которые приезжают на отдых, они не понимают ценности территории. Приезжает очень низкий культурный уровень. Я сторонник жесткого отношения к бизнесу и к людям, которые нарушают природоохранный закон. В этом отношении я бы поработал с точки зрения госполитики", – сказал Исмаилов.
Полную версию слушайте в аудиофайле.