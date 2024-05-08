https://sputnik-abkhazia.ru/20240508/takie-obstoyatelstva-chitanava-i-ismailov-o-vliyanii-turizma-na-okruzhayuschuyu-sredu--1051012075.html

Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду

Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду

Sputnik Абхазия

Как развивать туротрасль не нанося вред природе, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились глава Российского экологического общества Рашид... 08.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-08T17:57+0300

2024-05-08T17:57+0300

2024-05-08T17:57+0300

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Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Читанава и Исмаилов о влиянии туризма на окружающую среду

Исмаилов рассказал, как проходит строительство инфраструктуры в нацпарках России, какие технологии применяются и как обращаться с нерадивыми туристами."Люди, которые приезжают на отдых, они не понимают ценности территории. Приезжает очень низкий культурный уровень. Я сторонник жесткого отношения к бизнесу и к людям, которые нарушают природоохранный закон. В этом отношении я бы поработал с точки зрения госполитики", – сказал Исмаилов.Полную версию слушайте в аудиофайле.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, экология, туризм, аудио