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Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории
Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории
Sputnik Абхазия
Доктор исторических наук Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал о том, насколько важны и какое значение имеют для истории Абхазии документы, которые... 08.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-08T13:53+0300
2024-05-08T13:53+0300
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Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории
Документы по военной истории Абхазии 30-х – 50-х годов ХХ века передали в дар Абхазскому институту гуманитарных исследований. Архивные материалы предоставили российские историки Геннадий Ларин и Вячеслав Филиппов. Они выкупали их на интернет-аукционах. В документах, в том числе, собрана информация о 27 жителях Абхазии, участвовавших в Великой Отечественной войне."Какие-то пробелы, безусловно, в биографиях даже известных заполняются, благодаря данным, предоставленным в этих документах… Сам факт ( передачи материалов - прим.), не говоря уже о том, сколько там документов и к какому времени они относятся, сам факт почти что уникален, потому что сейчас такое время, когда людям не интересно сохранение истории, достояния. Хотя это и неправильно. Без истории мы можем лишиться настоящего и точно уж потеряем будущее. Это крупица, кирпичик в сохранение будущего Абхазии. Я бы даже так сказал, пусть это и звучит очень громко", – сказал Авидзба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, документы, архивы, история, биографии, вов, абиги, подкасты, аудио
абхазия, документы, архивы, история, биографии, вов, абиги, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории
13:53 08.05.2024 (обновлено: 14:07 08.05.2024)
Доктор исторических наук Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал о том, насколько важны и какое значение имеют для истории Абхазии документы, которые были переданы в дар от российских историков Абхазскому институту гуманитарных исследований.
Документы по военной истории Абхазии 30-х – 50-х годов ХХ века передали в дар Абхазскому институту гуманитарных исследований. Архивные материалы предоставили российские историки Геннадий Ларин и Вячеслав Филиппов. Они выкупали их на интернет-аукционах. В документах, в том числе, собрана информация о 27 жителях Абхазии, участвовавших в Великой Отечественной войне.
"Какие-то пробелы, безусловно, в биографиях даже известных заполняются, благодаря данным, предоставленным в этих документах… Сам факт ( передачи материалов - прим.), не говоря уже о том, сколько там документов и к какому времени они относятся, сам факт почти что уникален, потому что сейчас такое время, когда людям не интересно сохранение истории, достояния. Хотя это и неправильно. Без истории мы можем лишиться настоящего и точно уж потеряем будущее. Это крупица, кирпичик в сохранение будущего Абхазии. Я бы даже так сказал, пусть это и звучит очень громко", – сказал Авидзба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.