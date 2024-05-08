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Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории

Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории

Sputnik Абхазия

Доктор исторических наук Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал о том, насколько важны и какое значение имеют для истории Абхазии документы, которые... 08.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-08T13:53+0300

2024-05-08T13:53+0300

2024-05-08T14:07+0300

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Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: о переданных Абхазскому институту документах по военной истории

Документы по военной истории Абхазии 30-х – 50-х годов ХХ века передали в дар Абхазскому институту гуманитарных исследований. Архивные материалы предоставили российские историки Геннадий Ларин и Вячеслав Филиппов. Они выкупали их на интернет-аукционах. В документах, в том числе, собрана информация о 27 жителях Абхазии, участвовавших в Великой Отечественной войне."Какие-то пробелы, безусловно, в биографиях даже известных заполняются, благодаря данным, предоставленным в этих документах… Сам факт ( передачи материалов - прим.), не говоря уже о том, сколько там документов и к какому времени они относятся, сам факт почти что уникален, потому что сейчас такое время, когда людям не интересно сохранение истории, достояния. Хотя это и неправильно. Без истории мы можем лишиться настоящего и точно уж потеряем будущее. Это крупица, кирпичик в сохранение будущего Абхазии. Я бы даже так сказал, пусть это и звучит очень громко", – сказал Авидзба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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