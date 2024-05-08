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Турбаза: Зухба о развитии сельского туризма в Абхазии
Турбаза: Зухба о развитии сельского туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
Насколько в Абхазии востребован сельский туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала сотрудник туркомпании, главный специалист Министерства... 08.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-08T11:15+0300
2024-05-08T11:15+0300
2024-05-08T11:15+0300
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Турбаза: Зухба о возможностях и сельского и агротуризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Зухба о возможностях и сельского и агротуризма в Абхазии
Зухба уточнила, что сельский туризм и агротуризм – это две разновидности одного направления."Активно сельский туризм у нас, к примеру, представлен в виде "Абхазского застолья" в селе Дурипш. Это параллель между сельским туризмом и этнотуризмом. Чтобы говорить о сельском туризме, нужно возрождать село, которое является хранителем абхазских традиций", – сказала Зухба. Она отметила, что агротуризм и сельский туризм для Абхазии молодые направления, как и для России. И у Абхазии есть большие перспективы для них. "Агротуризм популярен в осеннее время, когда туристы приезжают на сбор урожая. Агротуризм – это когда без получения выгоды турист может принимать участие в сборе урожая и проживать в комфортных условиях на территории села", – сказала Майя Зухба. Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, отдых в абхазии, минсельхоз, аудио
подкасты, турбаза, отдых в абхазии, минсельхоз, аудио
Турбаза: Зухба о развитии сельского туризма в Абхазии
Насколько в Абхазии востребован сельский туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала сотрудник туркомпании, главный специалист Министерства сельского хозяйства Майя Зухба.
Зухба уточнила, что сельский туризм и агротуризм – это две разновидности одного направления.
"Активно сельский туризм у нас, к примеру, представлен в виде "Абхазского застолья" в селе Дурипш. Это параллель между сельским туризмом и этнотуризмом. Чтобы говорить о сельском туризме, нужно возрождать село, которое является хранителем абхазских традиций", – сказала Зухба.
Она отметила, что агротуризм и сельский туризм для Абхазии молодые направления, как и для России. И у Абхазии есть большие перспективы для них.
"Агротуризм популярен в осеннее время, когда туристы приезжают на сбор урожая. Агротуризм – это когда без получения выгоды турист может принимать участие в сборе урожая и проживать в комфортных условиях на территории села", – сказала Майя Зухба.