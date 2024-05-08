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Турбаза: Зухба о развитии сельского туризма в Абхазии

Турбаза: Зухба о развитии сельского туризма в Абхазии

Sputnik Абхазия

Насколько в Абхазии востребован сельский туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала сотрудник туркомпании, главный специалист Министерства... 08.05.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Зухба о возможностях и сельского и агротуризма в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Зухба о возможностях и сельского и агротуризма в Абхазии

Зухба уточнила, что сельский туризм и агротуризм – это две разновидности одного направления."Активно сельский туризм у нас, к примеру, представлен в виде "Абхазского застолья" в селе Дурипш. Это параллель между сельским туризмом и этнотуризмом. Чтобы говорить о сельском туризме, нужно возрождать село, которое является хранителем абхазских традиций", – сказала Зухба. Она отметила, что агротуризм и сельский туризм для Абхазии молодые направления, как и для России. И у Абхазии есть большие перспективы для них. "Агротуризм популярен в осеннее время, когда туристы приезжают на сбор урожая. Агротуризм – это когда без получения выгоды турист может принимать участие в сборе урожая и проживать в комфортных условиях на территории села", – сказала Майя Зухба. Слушайте подкаст.

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