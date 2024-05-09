https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1051023677.html
Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-09T09:59+0300
2024-05-09T09:59+0300
2024-05-09T11:29+0300
в абхазии
аслан бжания
вов
абхазия
история
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0723e9d954c565cc7ce15370a3b0e480.jpg
СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне.Президент отметил, что ветераны — часть великой истории о подвиге и мужестве, а завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет на новые свершения, укрепляет дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед."Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старших", – добавил глава государства. Для защиты Родины от врага на поля сражений ушли более 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них не вернулись домой.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23beab9155c956c773141bbb23a7d2c9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, вов, абхазия, история
аслан бжания, вов, абхазия, история
Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
09:59 09.05.2024 (обновлено: 11:29 09.05.2024)
СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
"9 мая – священная дата для каждого жителя нашей страны. Это день памяти о прошлом и надежд на будущее, символ несгибаемости и стойкости духа, с которой многонациональный народ встал на защиту Родины, большой советской страны", – говорится в поздравлении.
Президент отметил, что ветераны — часть великой истории о подвиге и мужестве, а завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет на новые свершения, укрепляет дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.
"Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старших", – добавил глава государства.
Для защиты Родины от врага на поля сражений ушли более 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них не вернулись домой.