https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1051023677.html

Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы

Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

вов

абхазия

история

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне.Президент отметил, что ветераны — часть великой истории о подвиге и мужестве, а завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет на новые свершения, укрепляет дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед."Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старших", – добавил глава государства. Для защиты Родины от врага на поля сражений ушли более 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них не вернулись домой.

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аслан бжания, вов, абхазия, история