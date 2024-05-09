"Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату в Сухуме
08:41 09.05.2024 (обновлено: 10:11 09.05.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАкция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мероприятие организовано Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Акция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
К мемориалу доставили капсулу с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.
© Sputnik / Томас ТхайцукАкция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
Акция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Частичку Вечного огня привезли в столицу Абхазии 4 мая в преддверии Пасхи, и передали во все города и районы страны.
Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 3 мая. Частицы Вечного огня отправили в 14 стран и более 100 городов.