https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/ogon-pamyati-zazhgli-u-pamyatnika-neizvestnomu-soldatu-v-sukhume-1051022004.html

"Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

"Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

Sputnik Абхазия

Мероприятие организовано Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T08:41+0300

2024-05-09T08:41+0300

2024-05-09T10:11+0300

в абхазии

сухум

9 мая

день победы

вов

абхазия

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Акция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.К мемориалу доставили капсулу с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.Частичку Вечного огня привезли в столицу Абхазии 4 мая в преддверии Пасхи, и передали во все города и районы страны.Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 3 мая. Частицы Вечного огня отправили в 14 стран и более 100 городов.

сухум

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Sputnik Абхазия

сухум, 9 мая, день победы, вов, абхазия