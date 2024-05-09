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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/ogon-pamyati-zazhgli-u-pamyatnika-neizvestnomu-soldatu-v-sukhume-1051022004.html
"Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату в Сухуме
"Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату в Сухуме
Sputnik Абхазия
Мероприятие организовано Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. 09.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Акция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.К мемориалу доставили капсулу с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.Частичку Вечного огня привезли в столицу Абхазии 4 мая в преддверии Пасхи, и передали во все города и районы страны.Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 3 мая. Частицы Вечного огня отправили в 14 стран и более 100 городов.
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сухум, 9 мая, день победы, вов, абхазия
сухум, 9 мая, день победы, вов, абхазия

"Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

08:41 09.05.2024 (обновлено: 10:11 09.05.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАкция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
Акция Огонь памяти в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мероприятие организовано Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Акция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
К мемориалу доставили капсулу с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.
© Sputnik / Томас ТхайцукАкция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
Акция Огонь памяти в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2024
Акция "Огонь памяти" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Частичку Вечного огня привезли в столицу Абхазии 4 мая в преддверии Пасхи, и передали во все города и районы страны.
Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 3 мая. Частицы Вечного огня отправили в 14 стран и более 100 городов.
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