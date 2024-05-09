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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Парад, "Бессмертный полк" и полевая кухня: День Победы в Сухуме
Парад, "Бессмертный полк" и полевая кухня: День Победы в Сухуме
Sputnik Абхазия
День Победы в Великой Отечественной войне отметили во всех городах и районах Абхазии 9 мая. 09.05.2024, Sputnik Абхазия
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По ежегодной традиции в Абхазии масштабно отметили День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Во всех городах и районах страны прошли памятные церемонии и акции.Праздничный военный парад состоялся в столице Абхазии. Торжественным маршем по набережной Диоскуров прошли более 650 человек — пешие колонны парадного расчета Минобороны Абхазии, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Погрануправления СГБ, МЧС Абхазии, МВД, ГСО, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища.В Сухуме на набережной Диоскуров также открыли памятник летчику, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Герою Абхазии Кязыму Агрба.В годы войны Кязым Агрба совершил более 120 боевых вылетов. Он дважды представлялся к получению звания Героя Советского Союза.В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняли участие более 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 15 500 человек абхазской национальности.17 тысяч 430 человек не вернулись домой, 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, вов, 9 мая, история
фото, фото , мультимедиа, абхазия, вов, 9 мая, история

Парад, "Бессмертный полк" и полевая кухня: День Победы в Сухуме

17:30 09.05.2024 (обновлено: 21:19 09.05.2024)
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День Победы в Великой Отечественной войне отметили во всех городах и районах Абхазии 9 мая.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазия отметила 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Абхазия отметила 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазия отметила 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в памятных и торжественных мероприятиях в Сухуме.

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в памятных и торжественных мероприятиях в Сухуме. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в памятных и торжественных мероприятиях в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме на набережной Диоскуров открыли памятник летчику, участнику ВОВ, Герою Абхазии Кязыму Агрба.

В Сухуме на набережной Диоскуров открыли памятник летчику, участнику ВОВ, Герою Абхазии Кязыму Агрба. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме на набережной Диоскуров открыли памятник летчику, участнику ВОВ, Герою Абхазии Кязыму Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Полевая кухня на праздновании Дня Победы в ВОВ.

Полевая кухня на праздновании Дня Победы в ВОВ. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Полевая кухня на праздновании Дня Победы в ВОВ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тысячи людей по всей стране присоединились к празднику.

Тысячи людей по всей стране присоединились к празднику. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тысячи людей по всей стране присоединились к празднику.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Военный парад на набережной Махаджиров в Сухуме, приуроченный ко Дню Победы в ВОВ.

Военный парад на набережной Махаджиров в Сухуме, приуроченный ко Дню Победы в ВОВ. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военный парад на набережной Махаджиров в Сухуме, приуроченный ко Дню Победы в ВОВ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Акция "Бессмертный полк" прошла в нескольких городах Абхазии.

Акция &quot;Бессмертный полк&quot; прошла в нескольких городах Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акция "Бессмертный полк" прошла в нескольких городах Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Военнослужащие угощали гречневой кашей и горячим чаем участников и гостей торжественных церемоний.

Военнослужащие угощали гречневой кашей и горячим чаем участников и гостей торжественных церемоний. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военнослужащие угощали гречневой кашей и горячим чаем участников и гостей торжественных церемоний.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети сфотографировались с главой государства Асланом Бжания на праздновании Дня Победы.

Дети сфотографировались с главой государства Асланом Бжания на праздновании Дня Победы. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети сфотографировались с главой государства Асланом Бжания на праздновании Дня Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по набережной Сухума с фотографиями родных, участвовавших в ВОВ.

Участники акции &quot;Бессмертный полк&quot; прошли по набережной Сухума с фотографиями родных, участвовавших в ВОВ. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по набережной Сухума с фотографиями родных, участвовавших в ВОВ.

По ежегодной традиции в Абхазии масштабно отметили День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Во всех городах и районах страны прошли памятные церемонии и акции.
Праздничный военный парад состоялся в столице Абхазии. Торжественным маршем по набережной Диоскуров прошли более 650 человек — пешие колонны парадного расчета Минобороны Абхазии, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Погрануправления СГБ, МЧС Абхазии, МВД, ГСО, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища.
В Сухуме на набережной Диоскуров также открыли памятник летчику, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Герою Абхазии Кязыму Агрба.
В годы войны Кязым Агрба совершил более 120 боевых вылетов. Он дважды представлялся к получению звания Героя Советского Союза.
В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняли участие более 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 15 500 человек абхазской национальности.
17 тысяч 430 человек не вернулись домой, 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
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