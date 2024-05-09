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Парад, "Бессмертный полк" и полевая кухня: День Победы в Сухуме

Парад, "Бессмертный полк" и полевая кухня: День Победы в Сухуме

Sputnik Абхазия

День Победы в Великой Отечественной войне отметили во всех городах и районах Абхазии 9 мая. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T17:30+0300

2024-05-09T17:30+0300

2024-05-09T21:19+0300

в абхазии

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9 мая

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По ежегодной традиции в Абхазии масштабно отметили День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Во всех городах и районах страны прошли памятные церемонии и акции.Праздничный военный парад состоялся в столице Абхазии. Торжественным маршем по набережной Диоскуров прошли более 650 человек — пешие колонны парадного расчета Минобороны Абхазии, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Погрануправления СГБ, МЧС Абхазии, МВД, ГСО, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища.В Сухуме на набережной Диоскуров также открыли памятник летчику, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Герою Абхазии Кязыму Агрба.В годы войны Кязым Агрба совершил более 120 боевых вылетов. Он дважды представлялся к получению звания Героя Советского Союза.В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняли участие более 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 15 500 человек абхазской национальности.17 тысяч 430 человек не вернулись домой, 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

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