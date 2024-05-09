https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-pryamaya-translyatsiya-1051022132.html

Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена

Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена

Sputnik Абхазия

На Красной площади проходит парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T09:45+0300

2024-05-09T09:45+0300

2024-05-09T11:18+0300

видео

мультимедиа

москва

красная площадь

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/09/1051022313_0:79:3363:1971_1920x0_80_0_0_f5196bdcde604494cf56075bc884908c.jpg

В этом году в параде принимают участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.

москва

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, москва, красная площадь, россия, видео