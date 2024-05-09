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Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена
Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена
Sputnik Абхазия
На Красной площади проходит парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-09T09:45+0300
2024-05-09T09:45+0300
2024-05-09T11:18+0300
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В этом году в параде принимают участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.
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видео, мультимедиа, москва, красная площадь, россия, видео
видео, мультимедиа, москва, красная площадь, россия, видео
Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена
09:45 09.05.2024 (обновлено: 11:18 09.05.2024)
На Красной площади проходит парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в параде принимают участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.