https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/posrednik-delba-o-mezhpravitelstvennom-soglashenii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-1051011664.html

Посредник: Делба о межправительственном соглашении об избежании двойного налогообложения

Посредник: Делба о межправительственном соглашении об избежании двойного налогообложения

Sputnik Абхазия

Абхазия и Россия подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении... 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T13:38+0300

2024-05-09T13:38+0300

2024-05-09T13:39+0300

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Посредник: Делба о межправительственном соглашении об избежании двойного налогообложения Sputnik Абхазия Посредник: Делба о межправительственном соглашении об избежании двойного налогообложения

Абхазия и Россия подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.Документ подписали министр финансов Абхазии Владимир Делба и замминистра финансов России Алексей Сазанов.В эфире радио Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал о том, как шла подготовка к соглашению, как это отразится на абхазском бизнесе и какой эффект будет для бюджета.Это призыв к инвестициям, сказала Делба, комментируя данное соглашение."Очень рассчитываем на то, что это соглашение придаст импульс, расширит вектор развития и объемы инвестиции. Страны, которые имеют подобное соглашение, всегда достигают успехов в увеличении инвестиций", – отметил Делба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, соглашение, министерство финансов абхазии, аудио