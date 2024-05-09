https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/posrednik-delba-o-mezhpravitelstvennom-soglashenii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-1051011664.html
Посредник: Делба о межправительственном соглашении об избежании двойного налогообложения
Посредник: Делба о межправительственном соглашении об избежании двойного налогообложения
Sputnik Абхазия
Абхазия и Россия подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении... 09.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-09T13:38+0300
2024-05-09T13:38+0300
2024-05-09T13:39+0300
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Посредник: Делба о межправительственном соглашении об избежании двойного налогообложения
Sputnik Абхазия
Посредник: Делба о межправительственном соглашении об избежании двойного налогообложения
Абхазия и Россия подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.Документ подписали министр финансов Абхазии Владимир Делба и замминистра финансов России Алексей Сазанов.В эфире радио Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал о том, как шла подготовка к соглашению, как это отразится на абхазском бизнесе и какой эффект будет для бюджета.Это призыв к инвестициям, сказала Делба, комментируя данное соглашение."Очень рассчитываем на то, что это соглашение придаст импульс, расширит вектор развития и объемы инвестиции. Страны, которые имеют подобное соглашение, всегда достигают успехов в увеличении инвестиций", – отметил Делба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, соглашение, министерство финансов абхазии, аудио
подкасты, посредник, соглашение, министерство финансов абхазии, аудио
Абхазия и Россия подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
Документ подписали министр финансов Абхазии Владимир Делба и замминистра финансов России Алексей Сазанов.
В эфире радио Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал о том, как шла подготовка к соглашению, как это отразится на абхазском бизнесе и какой эффект будет для бюджета.
Это призыв к инвестициям, сказала Делба, комментируя данное соглашение.
"Очень рассчитываем на то, что это соглашение придаст импульс, расширит вектор развития и объемы инвестиции. Страны, которые имеют подобное соглашение, всегда достигают успехов в увеличении инвестиций", – отметил Делба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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