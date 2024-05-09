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Праздник Победы: как отметили 9 Мая в Абхазии

Праздник Победы: как отметили 9 Мая в Абхазии

Sputnik Абхазия

Ко Дню Победы 9 мая в Абхазии прошли памятные и торжественные мероприятия, основная часть которых состоялась в Сухуме. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

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По традиции у памятника Неизвестному солдату прошла церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, главы министерств, депутаты, представители духовенства, ветераны Отечественной войны, жители республики.Ежегодно в День Победы проходит акция "Бессмертный полк". В этот раз она началась на площади Свободы в Сухуме. Участники прошли с фотографиями родных, воевавших на полях ВОВ, от здания бывшего Совета министров к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.После официального митинга недалеко от памятника Неизвестному солдату был открыт памятник летчику, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Кязыму Агрба. Памятник открыли на набережной Диоскуров в Сухуме.В годы войны Кязым Агрба совершил более 120 боевых вылетов. Он дважды представлялся к получению звания Героя Советского Союза.Официальная часть торжественных мероприятий у памятника Неизвестному солдату завершилась парадом. Торжественным маршем по набережной Диоскуров прошли более 650 человек — пешие колонны парадного расчета Минобороны Абхазии, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Погрануправления СГБ, МЧС Абхазии, МВД, ГСО, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища.В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняли участие более 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 15 500 человек абхазской национальности.17 тысяч 430 человек не вернулись домой, 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

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