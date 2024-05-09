https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/pryatki-ot-fashistov-i-sluzhba-rodine-istoriya-veterana-alekseya-yagupy-1050939506.html

"Прятки" от фашистов и служба Родине: история ветерана Алексея Ягупы

"Прятки" от фашистов и служба Родине: история ветерана Алексея Ягупы

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ягупа был призван на службу в Красную армию, когда ему было 17 лет. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T12:11+0300

2024-05-09T12:11+0300

2024-05-09T12:11+0300

в абхазии

вов

история ядерных разработок ссср в абхазии

ветераны

лица победы

абхазия

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О том, как Алексею Ягупе и его семье приходилось прятаться от нацистов в детстве, когда его призвали в армию и какую задачу он выполнял, как он попал в Абхазию и почему решил навсегда остаться в республике, читайте в материале Sputnik.Детство и службаАлексей Ягупа родился в украинском селе Слобода Сумской области в 1926 году в семье крестьян. С начала Великой Отечественной войны эта местность была оккупирована, ее освободили в 1943 году.По воспоминаниям ветерана, родители пытались прятать своих детей от нацистов. Оккупанты рыскали по селам в поисках мужчин и детей для дальнейшей их отправки в Германию – им нужна была рабочая сила.В семье Ягупы было пятеро детей – три брата и две сестры. Дети спасались от "охотников" в военной форме то на чердаке, то в поле, то в стогах сена.Старший брат Георгий и глава семейства Александр пошли на войну. В силу своего возраста Александр не мог противостоять нацистам с оружием в руках и был сапожником. Георгий же прошел всю войну и вернулся домой с медалями и орденами, но долгое время о нем ничего не было известно.Алексею Ягупе было неполных 18 лет, когда его призвали в армию. Он служил и параллельно учился. Ему поручили сопровождать бойцов на фронт."Я около семи или восьми раз отвозил солдат на передовую. Путь был через Польшу в Германию. Железная дорога шла через ущелье – и там горы, и там горы. Мы не целыми эшелонами, мы группами ездили. Обстреливали нас, но, слава богу, все кончилось благополучно", – вспоминает он.Ветеран признался, ему повезло – во время войны обошлось без личных трагедий. Никто из близких ему людей не погиб в боях, самому Ягупе удалось избежать ранений, а День Победы для него стал одним из самых радостных событий в жизни.Переезд в АбхазиюВскоре после победы Алексея Ягупу перевели в Абхазию, где он живет почти 80 лет. По его словам, служил он в некой секретной организации по разработке атомного оружия. Он окончил курсы для бухгалтеров и стал работать по специальности. В 1956 году его назначили главным бухгалтером.Ветеран вспомнил, что сначала его организация базировалась в поселке Агудзера, где было около одного полка солдат, военнопленные и заключенные. Позже ее перевели в Пицунду."Будучи военным, я занимал еще гражданскую должность. Мне платили оклад, как гражданскому. У меня не было причины искать другую работу, потому что были приличные условия работы и зарплата. Климат здесь отличный. Менять климат никакой нужды не было", – объяснил он.Алексей Ягупа женился в 1953 году на девушке из своего же села Таисии Постоленко, которую он знал с детства. У них родилась дочь Наталья.Многоквартирный дом, в который они въехали в 1961 году, расположен в Жоэкварском ущелье Гагры. Ягупа подчеркнул, что это двухэтажное здание для энергетиков и сотрудников санатория "Украина" он построил своими руками вместе с товарищами – всего их было 12 человек.Таисия Постоленко ушла из жизни 20 лет назад. Все эти годы их дочь жила на Украине и переехала к отцу в Абхазию пару лет назад. С тех пор ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ягупа не одинок, за ним есть кому присмотреть.

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Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

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вов, история ядерных разработок ссср в абхазии , ветераны, лица победы, абхазия