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С победой в Абхазию: ветеран из Гагры Алексей Ягупа вспоминает о Великой войне
С победой в Абхазию: ветеран из Гагры Алексей Ягупа вспоминает о Великой войне
Sputnik Абхазия
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ягупа прибыл на службу в Абхазию в 1945 году и остался в республике навсегда. 09.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-09T14:58+0300
2024-05-09T14:58+0300
2024-05-09T14:58+0300
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Алексей Ягупа родился в селе Слобода Сумской области Украинской ССР в 1926 году. С начала Великой Отечественной войны эта местность была оккупирована, ее освободили в 1943 году.По воспоминаниям ветерана, родители прятали своих детей от нацистов. Оккупанты рыскали по селам в поисках мужчин и детей для дальнейшей их отправки в Германию – им нужна была рабочая сила.В семье Ягупы было пятеро детей – три брата и две сестры. Дети спасались от опасности то на чердаке, то в поле, то в стогах сена.Старший брат Георгий и глава семейства Александр пошли на войну. Георгий прошел всю войну и вернулся домой с медалями и орденами.Алексею Ягупе было неполных 18 лет, когда его призвали в армию. Он служил и параллельно учился. Ему поручали сопровождать бойцов на фронт.Вскоре после победы – в октябре 1945 года – Ягупу перевели в Абхазию. Он служил в секретной организации по разработке атомного оружия.
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мультимедиа, видео, абхазия, великая отечественная война, вов, ветераны, история
мультимедиа, видео, абхазия, великая отечественная война, вов, ветераны, история
С победой в Абхазию: ветеран из Гагры Алексей Ягупа вспоминает о Великой войне
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ягупа прибыл на службу в Абхазию в 1945 году и остался в республике навсегда.
Алексей Ягупа родился в селе Слобода Сумской области Украинской ССР в 1926 году. С начала Великой Отечественной войны эта местность была оккупирована, ее освободили в 1943 году.
По воспоминаниям ветерана, родители прятали своих детей от нацистов. Оккупанты рыскали по селам в поисках мужчин и детей для дальнейшей их отправки в Германию – им нужна была рабочая сила.
В семье Ягупы было пятеро детей – три брата и две сестры. Дети спасались от опасности то на чердаке, то в поле, то в стогах сена.
Старший брат Георгий и глава семейства Александр пошли на войну. Георгий прошел всю войну и вернулся домой с медалями и орденами.
Алексею Ягупе было неполных 18 лет, когда его призвали в армию. Он служил и параллельно учился. Ему поручали сопровождать бойцов на фронт.
Вскоре после победы – в октябре 1945 года – Ягупу перевели в Абхазию. Он служил в секретной организации по разработке атомного оружия.