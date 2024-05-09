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Страшно вспоминать: Евдокия Котлярова рассказала о Великой Отечественной войне
Страшно вспоминать: Евдокия Котлярова рассказала о Великой Отечественной войне
Sputnik Абхазия
Ветеран-участник Великой Отечественной войны Евдокия Котлярова в юности помогала Красной армии передавать сообщения партизанам из оккупированного фашистами... 09.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-09T19:10+0300
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Ветеран-участник Великой Отечественной войны Евдокия Котлярова живет в Гагре уже более 80 лет. Родилась она в селе Колодежное Воронежской области и вместе с матерью переехала в Абхазию, когда ей было около пяти лет. Летом 1941 года ее отправили на каникулы к деду, который жил на Кубани. Там ее и застала война.Нацисты оккупировали их село, по воспоминаниям пенсионерки, немецкие солдаты сжигали все на своем пути и никого не щадили. За то, что дед Евдокии Котляровой сотрудничал с партизанами, его расстреляли на глазах у внучки.Сама Котлярова помогала собирать сообщения для партизан, и дед с помощью удочки перебрасывал записки через реку. Оккупанты не смогли это доказать, но все равно расправились с ним.Сбежать из захваченного села юной Евдокии помог ее родной дядя. Так ей удалось вновь вернуться к матери в Абхазию.
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Страшно вспоминать: Евдокия Котлярова рассказала о Великой Отечественной войне
19:10 09.05.2024 (обновлено: 19:35 09.05.2024)
Ветеран-участник Великой Отечественной войны Евдокия Котлярова в юности помогала Красной армии передавать сообщения партизанам из оккупированного фашистами села.
Ветеран-участник Великой Отечественной войны Евдокия Котлярова живет в Гагре уже более 80 лет. Родилась она в селе Колодежное Воронежской области и вместе с матерью переехала в Абхазию, когда ей было около пяти лет.
Летом 1941 года ее отправили на каникулы к деду, который жил на Кубани. Там ее и застала война.
Нацисты оккупировали их село, по воспоминаниям пенсионерки, немецкие солдаты сжигали все на своем пути и никого не щадили. За то, что дед Евдокии Котляровой сотрудничал с партизанами, его расстреляли на глазах у внучки.
Сама Котлярова помогала собирать сообщения для партизан, и дед с помощью удочки перебрасывал записки через реку. Оккупанты не смогли это доказать, но все равно расправились с ним.
Сбежать из захваченного села юной Евдокии помог ее родной дядя. Так ей удалось вновь вернуться к матери в Абхазию.