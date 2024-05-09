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Такие обстоятельства: об интересных фактах участия абхазов в Великой Отечественной войне
Такие обстоятельства: об интересных фактах участия абхазов в Великой Отечественной войне
Sputnik Абхазия
Историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik рассказал о подвигах участников Великой Отечественной войны из Абхазии, о том, почему представители малочисленного... 09.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-09T10:53+0300
2024-05-09T10:53+0300
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Такие обстоятельства: Салакая о интересных фактах участия абхазов в Великой Отечественной войне
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Салакая о интересных фактах участия абхазов в Великой Отечественной войне
9 мая – День Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. От Абхазии в войне участвовали более 55 тысяч человек, из них в боях погибли более 17 тысяч.По словам историка, количество героев абхазов очень велико. По разным подсчетам мы занимаем от второго до пятого места, от количества жителей к Героем Советского союза."Многих абхазов, к сожалению, их представляли к званию Героя Советского Союза, но они не получали, и таких было немало. Число наших героев можно удвоить. Отец Георгия Конджария был репрессирован в 1942 году, он участвовал в войне. Два раза был представлен к награде, причем есть документ интересный о форсировании крупной водной преграды. Их было 289 человек, 288 получили Героя, единственный, кто составил исключение – это он. Хинтруг Мхонджия три раза был представлен к званию Героя, Ушанги Басария так", – сказал Салакая.Полную версию слушайте в аудиофайле.
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подкасты, великая отечественная война, абхазия, такие обстоятельства, аудио
подкасты, великая отечественная война, абхазия, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: об интересных фактах участия абхазов в Великой Отечественной войне
10:53 09.05.2024 (обновлено: 10:54 09.05.2024)
Историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik рассказал о подвигах участников Великой Отечественной войны из Абхазии, о том, почему представители малочисленного народа не попали под защиту СССР, и не все, кто был представлен к званию, получили свои награды.
9 мая – День Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. От Абхазии в войне участвовали более 55 тысяч человек, из них в боях погибли более 17 тысяч.
По словам историка, количество героев абхазов очень велико. По разным подсчетам мы занимаем от второго до пятого места, от количества жителей к Героем Советского союза.
"Многих абхазов, к сожалению, их представляли к званию Героя Советского Союза, но они не получали, и таких было немало. Число наших героев можно удвоить. Отец Георгия Конджария был репрессирован в 1942 году, он участвовал в войне. Два раза был представлен к награде, причем есть документ интересный о форсировании крупной водной преграды. Их было 289 человек, 288 получили Героя, единственный, кто составил исключение – это он. Хинтруг Мхонджия три раза был представлен к званию Героя, Ушанги Басария так", – сказал Салакая.
Полную версию слушайте в аудиофайле
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