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Верховая борьба: конноспортивные игры ко Дню Победы в селе Дурипш

Верховая борьба: конноспортивные игры ко Дню Победы в селе Дурипш

Sputnik Абхазия

В конноспортивных соревнованиях в селе Дурипш, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие команды из шести сел Гудаутского... 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T15:00+0300

2024-05-09T15:00+0300

2024-05-09T19:43+0300

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Ежегодные конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошли на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая.В традиционных состязаниях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района – Дурипша, Лыхны, Куланырхуа, Аацы, Звандрипша, Ачандары, Джырхуа.Наездники боролись за призы в таких состязаниях, как конный футбол, метание дротиков, джигитовка, рубка. Также были разыграны шесть комплектов призов в шести заездах на различные дистанции. В них смогли принять участие жокеи из других районов, которые выступили от Гудаутских команд.На организацию соревнований из бюджета муниципалитета выделено 904 тысячи рублей, из которых с вычетом подоходного налога призовой фонд составил 800 тысяч рублей.

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