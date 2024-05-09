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https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/verkhovaya-borba-konnosportivnye-igry-ko-dnyu-pobedy-v-sele-duripsh--1051019980.html
Верховая борьба: конноспортивные игры ко Дню Победы в селе Дурипш
Верховая борьба: конноспортивные игры ко Дню Победы в селе Дурипш
Sputnik Абхазия
В конноспортивных соревнованиях в селе Дурипш, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие команды из шести сел Гудаутского... 09.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-09T15:00+0300
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Ежегодные конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошли на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая.В традиционных состязаниях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района – Дурипша, Лыхны, Куланырхуа, Аацы, Звандрипша, Ачандары, Джырхуа.Наездники боролись за призы в таких состязаниях, как конный футбол, метание дротиков, джигитовка, рубка. Также были разыграны шесть комплектов призов в шести заездах на различные дистанции. В них смогли принять участие жокеи из других районов, которые выступили от Гудаутских команд.На организацию соревнований из бюджета муниципалитета выделено 904 тысячи рублей, из которых с вычетом подоходного налога призовой фонд составил 800 тысяч рублей.
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фото, фото , спорт, мультимедиа, гудаутский район, гудаута, абхазия, вов
фото, фото , спорт, мультимедиа, гудаутский район, гудаута, абхазия, вов

Верховая борьба: конноспортивные игры ко Дню Победы в селе Дурипш

15:00 09.05.2024 (обновлено: 19:43 09.05.2024)
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В конноспортивных соревнованиях в селе Дурипш, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие команды из шести сел Гудаутского района и жокеи со всей страны.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы в ВОВ прошли на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая.

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы в ВОВ прошли на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы в ВОВ прошли на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жокеи боролись за призы в заездах на различные дистанции.

Жокеи боролись за призы в заездах на различные дистанции. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жокеи боролись за призы в заездах на различные дистанции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В заездах могли участвовать жокеи не только из Гудаутского района.

В заездах могли участвовать жокеи не только из Гудаутского района. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В заездах могли участвовать жокеи не только из Гудаутского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Общий призовой фонд составил 800 тысяч рублей.

Общий призовой фонд составил 800 тысяч рублей. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Общий призовой фонд составил 800 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники также состязались в абхазских традиционных видах конного спорта.

Наездники также состязались в абхазских традиционных видах конного спорта. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники также состязались в абхазских традиционных видах конного спорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды играют в конный футбол.

Команды играют в конный футбол. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды играют в конный футбол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наряду с конным футболом наездники состязались в таких дисциплинах, как метание дротиков, джигитовка и рубка.

Наряду с конным футболом наездники состязались в таких дисциплинах, как метание дротиков, джигитовка и рубка. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наряду с конным футболом наездники состязались в таких дисциплинах, как метание дротиков, джигитовка и рубка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в соревнованиях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района.

Всего в соревнованиях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в соревнованиях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды из сел Дурипш, Лыхны, Куланырхуа, Аацы, Звандрипш, Ачандара и Джырхуа боролись за Кубки, грамоты и денежное вознаграждение.

Команды из сел Дурипш, Лыхны, Куланырхуа, Аацы, Звандрипш, Ачандара и Джырхуа боролись за Кубки, грамоты и денежное вознаграждение. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды из сел Дурипш, Лыхны, Куланырхуа, Аацы, Звандрипш, Ачандара и Джырхуа боролись за Кубки, грамоты и денежное вознаграждение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные игры ко Дню Победы в ВОВ проводятся в селе Дурипш ежегодно.

Конноспортивные игры ко Дню Победы в ВОВ проводятся в селе Дурипш ежегодно. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные игры ко Дню Победы в ВОВ проводятся в селе Дурипш ежегодно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аналогичные соревнования в селе Дурипш также проводятся в преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Аналогичные соревнования в селе Дурипш также проводятся в преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аналогичные соревнования в селе Дурипш также проводятся в преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Ежегодные конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошли на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая.
В традиционных состязаниях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района – Дурипша, Лыхны, Куланырхуа, Аацы, Звандрипша, Ачандары, Джырхуа.
Наездники боролись за призы в таких состязаниях, как конный футбол, метание дротиков, джигитовка, рубка. Также были разыграны шесть комплектов призов в шести заездах на различные дистанции. В них смогли принять участие жокеи из других районов, которые выступили от Гудаутских команд.
На организацию соревнований из бюджета муниципалитета выделено 904 тысячи рублей, из которых с вычетом подоходного налога призовой фонд составил 800 тысяч рублей.
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