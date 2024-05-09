Верховая борьба: конноспортивные игры ко Дню Победы в селе Дурипш

Ежегодные конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошли на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая.В традиционных состязаниях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района – Дурипша, Лыхны, Куланырхуа, Аацы, Звандрипша, Ачандары, Джырхуа.Наездники боролись за призы в таких состязаниях, как конный футбол, метание дротиков, джигитовка, рубка. Также были разыграны шесть комплектов призов в шести заездах на различные дистанции. В них смогли принять участие жокеи из других районов, которые выступили от Гудаутских команд.На организацию соревнований из бюджета муниципалитета выделено 904 тысячи рублей, из которых с вычетом подоходного налога призовой фонд составил 800 тысяч рублей.
Аналогичные соревнования в селе Дурипш также проводятся в преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Ежегодные конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошли на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая.
В традиционных состязаниях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района – Дурипша, Лыхны, Куланырхуа, Аацы, Звандрипша, Ачандары, Джырхуа.
Наездники боролись за призы в таких состязаниях, как конный футбол, метание дротиков, джигитовка, рубка. Также были разыграны шесть комплектов призов в шести заездах на различные дистанции. В них смогли принять участие жокеи из других районов, которые выступили от Гудаутских команд.
На организацию соревнований из бюджета муниципалитета выделено 904 тысячи рублей, из которых с вычетом подоходного налога призовой фонд составил 800 тысяч рублей.