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Война вместо детства: воспоминания ветерана Марии Ломакиной из села Лдзаа

Война вместо детства: воспоминания ветерана Марии Ломакиной из села Лдзаа

Sputnik Абхазия

Ветеран Мария Ломакина из села Лдзаа всю Великую Отечественную войну вместе со старшей сестрой строила дороги для военной техники. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T19:10+0300

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Мария Ломакина родилась 20 июня 1927 года в Ростове-на-Дону. Ее отец Филипп был дорожным мастером, а мать Полина – домохозяйкой. Также у нее была старшая сестра Анна.Перед началом Великой Отечественной войны Филиппа Ломакина перевели на работу в Туапсе. Там семью и застала война. Отец сам вызвался на фронт, его супруга копала окопы, а Марию и Анну направили строить дороги для военной техники.Молодым и хрупким девушкам наряду с сотнями других людей приходилось вручную дробить камни, перетаскивать и выкладывать их на проезжей части. Затем это дорожное покрытие заливалось гудроном.За работу им немного приплачивали и давали пайки, сначала давали по 200 граммов хлеба, а с 1943 года к этому добавили еще некоторые продукты.День Победы Мария Ломакина помнит отчетливо. По ее словам, она даже не сразу поверила в том, что война, наконец, позади.

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