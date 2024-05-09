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Выставка картин Гиви Смыр и ярмарка ремесленников открылась в Новом Афоне
Выставка картин Гиви Смыр и ярмарка ремесленников открылась в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
Выставка "Жизнь в картинах" и ярмарка абхазских ремесленников в Новом Афоне приурочены ко дню рождения Гиви Смыр. 09.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-09T13:10+0300
2024-05-09T13:10+0300
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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка картин и личных вещей первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника и скульптора Гиви Смыр открылась 9 мая у водопада в Новом Афоне.Как уточнила супруга Гиви Смыр Жаклин Чичибая, на выставке впервые после смерти художника будут представлены оригиналы его работ. На экспозициях прошлых лет были только их копии.Выставка проходит не в культурном центре, который носит его имя, а в построенном рядом с храмом Симона Кананита шатре. Всего представлено около 50 его картин.На мероприятии выступили также абхазские вокальные коллективы.В ярмарке, которая также проходит у Новоафонского водопада, принимают участие около 90 мастеров, художников и производителей. В пятницу, 10 мая, пройдет еще один концерт, в рамках которого выступят детские хореографические и вокальные ансамбли из разных городов Абхазии.Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр ушел из жизни 18 ноября 2016 года.
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новый афон, гиви смыр, культура, абхазия
Выставка картин Гиви Смыр и ярмарка ремесленников открылась в Новом Афоне
13:10 09.05.2024 (обновлено: 13:44 09.05.2024)
Выставка "Жизнь в картинах" и ярмарка абхазских ремесленников в Новом Афоне приурочены ко дню рождения Гиви Смыр.
СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка картин и личных вещей первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника и скульптора Гиви Смыр открылась 9 мая у водопада в Новом Афоне.
Как уточнила супруга Гиви Смыр Жаклин Чичибая, на выставке впервые после смерти художника будут представлены оригиналы его работ. На экспозициях прошлых лет были только их копии.
"Выставка называется "Жизнь в картинах". Идея заключается в поддержке абхазских художников и в том, чтобы подбодрить жителей страны после пожара в здании фонда Национальной галереи, где огнем были уничтожены сотни уникальных работ. Этим мы хотим сказать, что у нас еще есть что показать, что хранить, чем гордиться, и мы не отчаиваемся", – отметила Чичибая.
Выставка проходит не в культурном центре, который носит его имя, а в построенном рядом с храмом Симона Кананита шатре. Всего представлено около 50 его картин.
На мероприятии выступили также абхазские вокальные коллективы.
В ярмарке, которая также проходит у Новоафонского водопада, принимают участие около 90 мастеров, художников и производителей.
В пятницу, 10 мая, пройдет еще один концерт, в рамках которого выступят детские хореографические и вокальные ансамбли из разных городов Абхазии.
Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр ушел из жизни 18 ноября 2016 года.