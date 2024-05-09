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Выставка картин Гиви Смыр и ярмарка ремесленников открылась в Новом Афоне

Выставка картин Гиви Смыр и ярмарка ремесленников открылась в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

Выставка "Жизнь в картинах" и ярмарка абхазских ремесленников в Новом Афоне приурочены ко дню рождения Гиви Смыр. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

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2024-05-09T13:10+0300

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новый афон

в абхазии

гиви смыр

культура

абхазия

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка картин и личных вещей первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника и скульптора Гиви Смыр открылась 9 мая у водопада в Новом Афоне.Как уточнила супруга Гиви Смыр Жаклин Чичибая, на выставке впервые после смерти художника будут представлены оригиналы его работ. На экспозициях прошлых лет были только их копии.Выставка проходит не в культурном центре, который носит его имя, а в построенном рядом с храмом Симона Кананита шатре. Всего представлено около 50 его картин.На мероприятии выступили также абхазские вокальные коллективы.В ярмарке, которая также проходит у Новоафонского водопада, принимают участие около 90 мастеров, художников и производителей. В пятницу, 10 мая, пройдет еще один концерт, в рамках которого выступят детские хореографические и вокальные ансамбли из разных городов Абхазии.Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр ушел из жизни 18 ноября 2016 года.

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новый афон, гиви смыр, культура, абхазия