https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/chernomorskaya-estafeta-pobedy--2024-proydet-v-abkhazii-1051042692.html

"Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии

"Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. "Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии. 10.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. "Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии. Марафон, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался 8 мая и продлится до 13-го. В рамках культурно-просветительской программы они встретятся с жителями городов, возложат цветы к мемориалам памяти и славы.Оргкомитет мероприятий возглавляет Председатель Ассоциации холодового плавания "АКВАЙС-Спорт", Почётный полярник, рекордсмен России и Гиннеса Александр Брылин.\Акция проходит при участии Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ; российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.

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