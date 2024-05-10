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"Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии
"Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. "Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии. 10.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. "Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии. Марафон, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался 8 мая и продлится до 13-го. В рамках культурно-просветительской программы они встретятся с жителями городов, возложат цветы к мемориалам памяти и славы.Оргкомитет мероприятий возглавляет Председатель Ассоциации холодового плавания "АКВАЙС-Спорт", Почётный полярник, рекордсмен России и Гиннеса Александр Брылин.\Акция проходит при участии Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ; российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.
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"Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии
16:50 10.05.2024 (обновлено: 18:21 10.05.2024)
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. "Черноморская эстафета победы — 2024" пройдет в Абхазии.
Марафон, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался 8 мая и продлится до 13-го.
Спортсмены из Абхазии, России, Беларуси, Азербайджана проплывут по маршруту Сухум - Новый Афон - Гудаута - Пицунда - Гагра - Цандрипш - Адлер - Сочи.
В рамках культурно-просветительской программы они встретятся с жителями городов, возложат цветы к мемориалам памяти и славы.
Оргкомитет мероприятий возглавляет Председатель Ассоциации холодового плавания "АКВАЙС-Спорт", Почётный полярник, рекордсмен России и Гиннеса Александр Брылин.\
Акция проходит при участии Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ; российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.