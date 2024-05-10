https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/gruppirovka-tsentr-osvobodila-novokalinovo-v-dnr-1051043237.html

Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР

Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в... 10.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-10T17:15+0300

2024-05-10T17:15+0300

2024-05-10T18:26+0300

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.Сводка Минобороны России: ▪️С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными силами России нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами.▪️В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск освобождены населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области.▪️Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалинов ДНР. ▪️Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. ▪️Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены: три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата.▪️Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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