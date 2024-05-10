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Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне
Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне
Sputnik Абхазия
О вкладе выходцев из Абхазии в победу над фашизмом, как боролись с этим злом в годы Великой Отечественной войны, в каких подразделениях служили и как... 10.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-10T15:20+0300
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Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне
Sputnik Абхазия
Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне
Медвенский напомнил, что по официальным данным, из Абхазии на фронт было призвано 55,5 тысячи человек, из них 15 тысяч абхазов, как минимум около 17, 5 тысячи не вернулось с полей сражений, 5,5 тысячи из них были абхазами. К тому моменту население Абхазии составляло 319 тысяч человек. "Есть основания, которые я буду отстаивать, что погибло больше. Почему? Потому что советские историки того периода работали с документами, которые были в наличии. Мы с коллегами неоднократно сталкивались с тем, что в "Книге памяти" написано об одном или двух погибших в семье, а на самом деле погибло три или четыре человека. Дальше они нигде не зафиксированы. Я не гонюсь за тем, чтобы выдвигать сенсации, но это число я бы увеличил", – отметил историк. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне
15:20 10.05.2024 (обновлено: 15:50 10.05.2024)
О вкладе выходцев из Абхазии в победу над фашизмом, как боролись с этим злом в годы Великой Отечественной войны, в каких подразделениях служили и как показывали себя в боях, в эфире радио Sputnik рассказал историк, научный сотрудник АбИГИ Николай Медвенский.
Медвенский напомнил, что по официальным данным, из Абхазии на фронт было призвано 55,5 тысячи человек, из них 15 тысяч абхазов, как минимум около 17, 5 тысячи не вернулось с полей сражений, 5,5 тысячи из них были абхазами. К тому моменту население Абхазии составляло 319 тысяч человек.
"Есть основания, которые я буду отстаивать, что погибло больше. Почему? Потому что советские историки того периода работали с документами, которые были в наличии. Мы с коллегами неоднократно сталкивались с тем, что в "Книге памяти" написано об одном или двух погибших в семье, а на самом деле погибло три или четыре человека. Дальше они нигде не зафиксированы. Я не гонюсь за тем, чтобы выдвигать сенсации, но это число я бы увеличил", – отметил историк.