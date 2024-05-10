https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/istorik-o-vklade-abkhazii-v-pobedu-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--1050999073.html

Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне

Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне

Sputnik Абхазия

О вкладе выходцев из Абхазии в победу над фашизмом, как боролись с этим злом в годы Великой Отечественной войны, в каких подразделениях служили и как... 10.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-10T15:20+0300

2024-05-10T15:20+0300

2024-05-10T15:50+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/0a/1051038896_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3cfb8a7d55e3e7e759bea5cf5f8ef00b.jpg

Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне Sputnik Абхазия Историк о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне

Медвенский напомнил, что по официальным данным, из Абхазии на фронт было призвано 55,5 тысячи человек, из них 15 тысяч абхазов, как минимум около 17, 5 тысячи не вернулось с полей сражений, 5,5 тысячи из них были абхазами. К тому моменту население Абхазии составляло 319 тысяч человек. "Есть основания, которые я буду отстаивать, что погибло больше. Почему? Потому что советские историки того периода работали с документами, которые были в наличии. Мы с коллегами неоднократно сталкивались с тем, что в "Книге памяти" написано об одном или двух погибших в семье, а на самом деле погибло три или четыре человека. Дальше они нигде не зафиксированы. Я не гонюсь за тем, чтобы выдвигать сенсации, но это число я бы увеличил", – отметил историк. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио