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Не потерять историю: как постсоветские страны забывают о борьбе с фашизмом
Не потерять историю: как постсоветские страны забывают о борьбе с фашизмом
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik Заслуженный юрист России Иван Соловьев и военный эксперт Гарри Купалба затонули темы фашизма и сохранения исторической памяти. 10.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-10T19:00+0300
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Эксперты рассказали о том, что привело к зарождению фашизма в Германии, как он развивался, к чему привел, как возродился на Украине и что Россия должна сделать, чтобы остановить его. Были затронуты темы сохранения исторической памяти и вклада Абхазии в историю Советского Союза. Подробнее узнайте из материала Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, украина, видео
Не потерять историю: как постсоветские страны забывают о борьбе с фашизмом
19:00 10.05.2024 (обновлено: 19:29 10.05.2024)
В интервью радио Sputnik Заслуженный юрист России Иван Соловьев и военный эксперт Гарри Купалба затонули темы фашизма и сохранения исторической памяти.
Эксперты рассказали о том, что привело к зарождению фашизма в Германии, как он развивался, к чему привел, как возродился на Украине и что Россия должна сделать, чтобы остановить его. Были затронуты темы сохранения исторической памяти и вклада Абхазии в историю Советского Союза. Подробнее узнайте из материала Sputnik.