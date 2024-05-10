https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/ne-poteryat-istoriyu-kak-postsovetskie-strany-zabyvayut-o-borbe-s-fashizmom---1051043390.html

Не потерять историю: как постсоветские страны забывают о борьбе с фашизмом

Не потерять историю: как постсоветские страны забывают о борьбе с фашизмом

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik Заслуженный юрист России Иван Соловьев и военный эксперт Гарри Купалба затонули темы фашизма и сохранения исторической памяти. 10.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-10T19:00+0300

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Эксперты рассказали о том, что привело к зарождению фашизма в Германии, как он развивался, к чему привел, как возродился на Украине и что Россия должна сделать, чтобы остановить его. Были затронуты темы сохранения исторической памяти и вклада Абхазии в историю Советского Союза. Подробнее узнайте из материала Sputnik.

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