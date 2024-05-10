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Премьера "Последнего из ушедших" состоится в Стамбулеe
Премьера "Последнего из ушедших" состоится в Стамбулеe
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Премьера "Последнего из ушедших" состоится 7 июня в Стамбуле, рассказала Sputnik режиссер Мадина Аргун. 10.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-10T11:30+0300
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Премьера "Последнего из ушедших" состоится 7 июня в Стамбуле, рассказала Sputnik режиссер Мадина Аргун.Спектакль на турецком покажут также в населенных пунктах в Турции, где проживает абхазская диаспора.Постановку привезут в Абхазию осенью и представят зрителям уже на абхазском языке.Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара".
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стамбул, культура, абхазия
стамбул, культура, абхазия
Премьера "Последнего из ушедших" состоится в Стамбулеe
11:30 10.05.2024 (обновлено: 13:25 10.05.2024)
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Премьера "Последнего из ушедших" состоится 7 июня в Стамбуле, рассказала Sputnik режиссер Мадина Аргун.
Она уточнила, что танцевальные номера в постановке исполнят артисты ансамблей "Ахақәиҭра" и "Нарт". Хореограф спектакля Эрик Тыркба, автор музыки Темур Агрба.
Спектакль на турецком покажут также в населенных пунктах в Турции, где проживает абхазская диаспора.
Постановку привезут в Абхазию осенью и представят зрителям уже на абхазском языке.
Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара".