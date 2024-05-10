https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/premera-poslednego-iz-ushedshikh-sostoitsya-v-stambulee-1051037891.html

Премьера "Последнего из ушедших" состоится в Стамбулеe

Премьера "Последнего из ушедших" состоится в Стамбулеe

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Премьера "Последнего из ушедших" состоится 7 июня в Стамбуле, рассказала Sputnik режиссер Мадина Аргун. 10.05.2024, Sputnik Абхазия

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культура

абхазия

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Премьера "Последнего из ушедших" состоится 7 июня в Стамбуле, рассказала Sputnik режиссер Мадина Аргун.Спектакль на турецком покажут также в населенных пунктах в Турции, где проживает абхазская диаспора.Постановку привезут в Абхазию осенью и представят зрителям уже на абхазском языке.Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара".

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