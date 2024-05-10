https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/spros-na-tury-v-oteli-vse-vklyucheno--i-polnyy-pansion-v-abkhazii-vyros-v-dva-raza-1051040187.html
Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза
Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил АТОР. 10.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-10T14:40+0300
2024-05-10T14:40+0300
2024-05-10T16:58+0300
в абхазии
отдых в абхазии
абхазия
туристы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0e/1048605208_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5977bb22cf6f3bec1e8d088553f8223.jpg
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил АТОР.Некоторые популярные объекты уже загружены на июль-август на 70-80%. Эксперты прогнозируют дефицит на определенные даты.При этом отдых в бюджетном отеле с питанием "полный пансион" обходится на двоих в сумму от 29 до 55 тысяч, а "все включено" - от 54 тысяч рублей.Проживание в гостинице среднего уровня с питанием "полный пансион" - от 45 до 100 тысяч рублей, "все включено" - от 62 тысяч.Отели высокого уровня с питанием "полный пансион" и "все включено" обойдутся в сумму от 90 тысяч рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0e/1048605208_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_156d6699af40497c5fedd173dbd6c6e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза
14:40 10.05.2024 (обновлено: 16:58 10.05.2024)
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил АТОР.
По данным туроператоров, в республике около 10 отелей с питанием "все включено", с полным рационом - 40-45.
Некоторые популярные объекты уже загружены на июль-август на 70-80%. Эксперты прогнозируют дефицит на определенные даты.
При этом отдых в бюджетном отеле с питанием "полный пансион" обходится на двоих в сумму от 29 до 55 тысяч, а "все включено" - от 54 тысяч рублей.
Проживание в гостинице среднего уровня с питанием "полный пансион" - от 45 до 100 тысяч рублей, "все включено" - от 62 тысяч.
Отели высокого уровня с питанием "полный пансион" и "все включено" обойдутся в сумму от 90 тысяч рублей.