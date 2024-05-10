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Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза

Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил АТОР. 10.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Спрос на туры в отели "все включено" и "полный пансион" в Абхазии вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил АТОР.Некоторые популярные объекты уже загружены на июль-август на 70-80%. Эксперты прогнозируют дефицит на определенные даты.При этом отдых в бюджетном отеле с питанием "полный пансион" обходится на двоих в сумму от 29 до 55 тысяч, а "все включено" - от 54 тысяч рублей.Проживание в гостинице среднего уровня с питанием "полный пансион" - от 45 до 100 тысяч рублей, "все включено" - от 62 тысяч.Отели высокого уровня с питанием "полный пансион" и "все включено" обойдутся в сумму от 90 тысяч рублей.

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