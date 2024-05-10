https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/takie-obstoyatelstva-kupalba-i-solovev-o-znachenii-prazdnika-9-maya-dlya-naroda-pobeditelya-1051027954.html
Такие обстоятельства: Купалба и Соловьев о значении праздника 9 мая для народа-победителя
Такие обстоятельства: Купалба и Соловьев о значении праздника 9 мая для народа-победителя
Sputnik Абхазия
Население бывших советских республик отмечаетт праздник Великой Победы в войне над гитлеровской Германией. Несмотря на то, что в некоторых странах нынешний... 10.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-10T13:09+0300
2024-05-10T13:09+0300
2024-05-10T14:25+0300
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такие обстоятельства
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ссср
9 мая
день победы
великая отечественная война
адольф гитлер
фашизм
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Такие обстоятельства: Купалба и Соловьев о значении праздника 9 мая для народа-победителя
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Купалба и Соловьев о значении праздника 9 мая для народа-победителя
Население бывших советских республик отмечаетт праздник Великой Победы в войне над гитлеровской Германией. Несмотря на то, что в некоторых странах нынешний политический режим этот праздник отрицает, простые люди, понимающие значение заслуг своих предков, с большим трепетом относятся к этой дате. Для защиты Родины от врага на поля сражений ушли более 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание "Герой Советского Союза", трое были награждены орденами Славы трех степеней. Почему важно сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, кто и зачем пытается переписать историю? Об этом в эфире радио Sputniк говорили с военным экспертом Гарри Купалба и заслуженным юристом России, государственным и общественным деятелем, писателем Иваном Соловьевым. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, ссср, 9 мая, день победы, великая отечественная война, адольф гитлер, фашизм, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, ссср, 9 мая, день победы, великая отечественная война, адольф гитлер, фашизм, аудио
Население бывших советских республик отмечаетт праздник Великой Победы в войне над гитлеровской Германией. Несмотря на то, что в некоторых странах нынешний политический режим этот праздник отрицает, простые люди, понимающие значение заслуг своих предков, с большим трепетом относятся к этой дате.
Для защиты Родины от врага на поля сражений ушли более 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание "Герой Советского Союза", трое были награждены орденами Славы трех степеней.
Почему важно сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, кто и зачем пытается переписать историю? Об этом в эфире радио Sputniк говорили с военным экспертом Гарри Купалба и заслуженным юристом России, государственным и общественным деятелем, писателем Иваном Соловьевым.
Слушайте подкаст.