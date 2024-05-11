https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/samaya-moschnaya-za-poslednie-20-let-magnitnaya-burya-nakryla-zemlyu-1051045224.html

Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря накрыла землю

Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря накрыла землю

Sputnik Абхазия

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G5 становятся не только причиной плохого самочувствия у людей, но и вызывают масштабные... 11.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-11T09:57+0300

2024-05-11T09:57+0300

2024-05-11T09:57+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря происходит на земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5", — сказал Богачев.По его словам, буря происходит из-за серии вспышек на солнце - часть облаков плазмы, выброшенных при этом, должна была слиться в более крупный объект и ударить по магнитному полю земли.Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Уровень G1 считается самыми слабыми, а максимальный уровень — G5, вызывает масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

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