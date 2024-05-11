https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/samaya-moschnaya-za-poslednie-20-let-magnitnaya-burya-nakryla-zemlyu-1051045224.html
Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря накрыла землю
Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря накрыла землю
Sputnik Абхазия
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G5 становятся не только причиной плохого самочувствия у людей, но и вызывают масштабные... 11.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-11T09:57+0300
2024-05-11T09:57+0300
2024-05-11T09:57+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря происходит на земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5", — сказал Богачев.По его словам, буря происходит из-за серии вспышек на солнце - часть облаков плазмы, выброшенных при этом, должна была слиться в более крупный объект и ударить по магнитному полю земли.Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Уровень G1 считается самыми слабыми, а максимальный уровень — G5, вызывает масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, космос
Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря накрыла землю
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G5 становятся не только причиной плохого самочувствия у людей, но и вызывают масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря происходит на земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5", — сказал Богачев.
По его словам, буря происходит из-за серии вспышек на солнце - часть облаков плазмы, выброшенных при этом, должна была слиться в более крупный объект и ударить по магнитному полю земли.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Уровень G1 считается самыми слабыми, а максимальный уровень — G5, вызывает масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.