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Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы"

Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы"

Sputnik Абхазия

Председатель "Межрегиональной ассоциации холодового плавания России" Александр Брылин и его заместитель Дмитрий Заика, рекордсмены "Книги рекордов Гиннесса" в... 11.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-11T13:40+0300

2024-05-11T13:40+0300

2024-05-11T13:40+0300

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Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы"

"Межрегиональная ассоциация холодового плавания "АКВАЙС-Спорт" при поддержке Государственного комитета республики Абхазии по делам молодежи и спорта представила Первую международную народно-патриотическую спортивную акцию "Черноморская эстафета Победы–2024", посвящённую 79-ой годовщине Великой Победы, которая проходит с 8 по 13 мая в акватории Черного моря. Об этой акции и ее значении в эфире радио Sputnik рассказали организаторы - почетный полярник, рекордсмен России, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Александр Брылин и заместитель руководителя Ассоциации, рекордсмен России и рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Дмитрий Заика. Слушайте подкаст.

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