https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/takie-obstoyatelstva-brylin-i-zaika-o-pervoy-chernomorskoy-estafete-pobedy--1051024354.html
Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы"
Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы"
Sputnik Абхазия
Председатель "Межрегиональной ассоциации холодового плавания России" Александр Брылин и его заместитель Дмитрий Заика, рекордсмены "Книги рекордов Гиннесса" в... 11.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-11T13:40+0300
2024-05-11T13:40+0300
2024-05-11T13:40+0300
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Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы"
"Межрегиональная ассоциация холодового плавания "АКВАЙС-Спорт" при поддержке Государственного комитета республики Абхазии по делам молодежи и спорта представила Первую международную народно-патриотическую спортивную акцию "Черноморская эстафета Победы–2024", посвящённую 79-ой годовщине Великой Победы, которая проходит с 8 по 13 мая в акватории Черного моря. Об этой акции и ее значении в эфире радио Sputnik рассказали организаторы - почетный полярник, рекордсмен России, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Александр Брылин и заместитель руководителя Ассоциации, рекордсмен России и рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Дмитрий Заика. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, день победы, черное море, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, день победы, черное море, аудио
Такие обстоятельства: Брылин и Заика о Первой "Черноморской эстафете Победы"
Председатель "Межрегиональной ассоциации холодового плавания России" Александр Брылин и его заместитель Дмитрий Заика, рекордсмены "Книги рекордов Гиннесса" в эфире радио Sputnik рассказали о первой "Черноморской эстафете Победы".
"Межрегиональная ассоциация холодового плавания "АКВАЙС-Спорт" при поддержке Государственного комитета республики Абхазии по делам молодежи и спорта представила Первую международную народно-патриотическую спортивную акцию "Черноморская эстафета Победы–2024", посвящённую 79-ой годовщине Великой Победы, которая проходит с 8 по 13 мая в акватории Черного моря. Об этой акции и ее значении в эфире радио Sputnik
рассказали организаторы - почетный полярник, рекордсмен России, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Александр Брылин и заместитель руководителя Ассоциации, рекордсмен России и рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Дмитрий Заика.
Слушайте подкаст.