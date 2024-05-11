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Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников в Абхазии
Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников в Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как Абхазия сотрудничает с другими странами в целях сохранения исторического, культурного, архитектурного наследия, в интервью радио Sputnik рассказал... 11.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-11T19:15+0300
2024-05-11T19:15+0300
2024-05-11T19:15+0300
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Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников
В вопросе исследования исторических памятников ведется сотрудничество с российскими коллегами, сказал Сангулия. "На важнейших памятниках участвуют российские проектировщики, у них очень серьезные продвижения. Мы надеемся, что скоро будет работать и "Абхазреставрация". Россия обладает техническими возможностями, дорогостоящей аппаратурой для исследования. Нужны лабораторные исследования, не всегда достаточно визуального. Материал исследуется очень основательно", - сказал Гарри Сангулия. Как реставрируют памятники в республики, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, аудио
Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников в Абхазии
О том, как Абхазия сотрудничает с другими странами в целях сохранения исторического, культурного, архитектурного наследия, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия.
В вопросе исследования исторических памятников ведется сотрудничество с российскими коллегами, сказал Сангулия.
"На важнейших памятниках участвуют российские проектировщики, у них очень серьезные продвижения. Мы надеемся, что скоро будет работать и "Абхазреставрация". Россия обладает техническими возможностями, дорогостоящей аппаратурой для исследования. Нужны лабораторные исследования, не всегда достаточно визуального. Материал исследуется очень основательно", - сказал Гарри Сангулия.
Как реставрируют памятники в республики, слушайте в подкасте.