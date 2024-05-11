https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/vzaimnyy-interes-sanguliya-o-sovmestnoy-rabote-po-issledovaniyu-pamyatnikov-v-abkhazii-1051026233.html

Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников в Абхазии

Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как Абхазия сотрудничает с другими странами в целях сохранения исторического, культурного, архитектурного наследия, в интервью радио Sputnik рассказал... 11.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-11T19:15+0300

2024-05-11T19:15+0300

2024-05-11T19:15+0300

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Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Сангулия о совместной работе по исследованию памятников

В вопросе исследования исторических памятников ведется сотрудничество с российскими коллегами, сказал Сангулия. "На важнейших памятниках участвуют российские проектировщики, у них очень серьезные продвижения. Мы надеемся, что скоро будет работать и "Абхазреставрация". Россия обладает техническими возможностями, дорогостоящей аппаратурой для исследования. Нужны лабораторные исследования, не всегда достаточно визуального. Материал исследуется очень основательно", - сказал Гарри Сангулия. Как реставрируют памятники в республики, слушайте в подкасте.

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