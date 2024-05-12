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Хоровая капелла Абхазии выступит на Пасхальном фестивале в Москве
Хоровая капелла Абхазии выступит на Пасхальном фестивале в Москве
Sputnik Абхазия
Государственная хоровая капелла Абхазии была приглашена на Московский Пасхальный фестиваль художественным руководителем мероприятия, Народным артистом России... 12.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-12T16:40+0300
2024-05-12T16:40+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Государственная хоровая капелла Абхазии выступит на Пасхальном фестивале в Москве, рассказал Sputnik Народный артист республики, дирижер и композитор Нодар Чанба.По словам Чанба, Государственная хоровая капелла Абхазии будет принимать участие в этом фестивале уже не в первый раз.XXIII Московский пасхальный фестиваль проходит с 25 апреля по 16 мая и включает три программы - симфоническую, хоровую и звонильную. Он охватил более 145 городов России и 5 стран.
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абхазия, новости, культура, музыка
Хоровая капелла Абхазии выступит на Пасхальном фестивале в Москве
Государственная хоровая капелла Абхазии была приглашена на Московский Пасхальный фестиваль художественным руководителем мероприятия, Народным артистом России Валерием Гергиевым.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Государственная хоровая капелла Абхазии выступит на Пасхальном фестивале в Москве, рассказал Sputnik Народный артист республики, дирижер и композитор Нодар Чанба.
"Мы сегодня выехали в Москву, будем выступать 13, 14 и 15 мая. Основная наша программа состоит из абхазской музыки – это народные песни и произведения абхазских композиторов. Также представим два произведения зарубежных композиторов", - уточнил он.
По словам Чанба, Государственная хоровая капелла Абхазии будет принимать участие в этом фестивале уже не в первый раз.
XXIII Московский пасхальный фестиваль проходит с 25 апреля по 16 мая и включает три программы - симфоническую, хоровую и звонильную. Он охватил более 145 городов России и 5 стран.