https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/khorovaya-kapella-abkhazii-vystupit-na-paskhalnom-festivale-v-moskve-1051053522.html

Хоровая капелла Абхазии выступит на Пасхальном фестивале в Москве

Хоровая капелла Абхазии выступит на Пасхальном фестивале в Москве

Sputnik Абхазия

Государственная хоровая капелла Абхазии была приглашена на Московский Пасхальный фестиваль художественным руководителем мероприятия, Народным артистом России... 12.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-12T16:40+0300

2024-05-12T16:40+0300

2024-05-12T16:40+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Государственная хоровая капелла Абхазии выступит на Пасхальном фестивале в Москве, рассказал Sputnik Народный артист республики, дирижер и композитор Нодар Чанба.По словам Чанба, Государственная хоровая капелла Абхазии будет принимать участие в этом фестивале уже не в первый раз.XXIII Московский пасхальный фестиваль проходит с 25 апреля по 16 мая и включает три программы - симфоническую, хоровую и звонильную. Он охватил более 145 городов России и 5 стран.

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