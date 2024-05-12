https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/mnogoetazhka-v-belgorode-obrushilas-iz-za-ataki-vsu-1051052411.html

Многоэтажка в Белгороде обрушилась из-за атаки ВСУ

Многоэтажка в Белгороде обрушилась из-за атаки ВСУ

Sputnik Абхазия

В результате обрушения есть погибшие, 17 человек пострадали и были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. 12.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-12T13:54+0300

2024-05-12T13:54+0300

2024-05-12T13:54+0300

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Многоэтажный дом в Белгороде обрушился из-за террористической атаки ВСУ, сообщает Министерство обороны России."В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - сообщает ведомство.Сначала обрушился один из подъездов многоэтажки, через какое-то время рухнул и чердачный этаж. Есть погибшие, на месте работают спасатели. По словам и.о. министра здравоохранения Михаила Мурашко, 17 пострадавших были доставлены в больницы. Для помощи врачам в Белгород будут командированы медики из федеральных центров и Москвы.

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