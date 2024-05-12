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Многоэтажка в Белгороде обрушилась из-за атаки ВСУ
Многоэтажка в Белгороде обрушилась из-за атаки ВСУ
Sputnik Абхазия
В результате обрушения есть погибшие, 17 человек пострадали и были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. 12.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-12T13:54+0300
2024-05-12T13:54+0300
2024-05-12T13:54+0300
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Многоэтажный дом в Белгороде обрушился из-за террористической атаки ВСУ, сообщает Министерство обороны России."В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - сообщает ведомство.Сначала обрушился один из подъездов многоэтажки, через какое-то время рухнул и чердачный этаж. Есть погибшие, на месте работают спасатели. По словам и.о. министра здравоохранения Михаила Мурашко, 17 пострадавших были доставлены в больницы. Для помощи врачам в Белгород будут командированы медики из федеральных центров и Москвы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости
Многоэтажка в Белгороде обрушилась из-за атаки ВСУ
В результате обрушения есть погибшие, 17 человек пострадали и были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik.
Многоэтажный дом в Белгороде обрушился из-за террористической атаки ВСУ, сообщает
Министерство обороны России.
ВСУ атаковали жилые кварталы города примерно в 11:40 по московскому времени с применением ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".
"В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - сообщает ведомство.
Сначала обрушился один из подъездов многоэтажки, через какое-то время рухнул и чердачный этаж. Есть погибшие, на месте работают спасатели.
По словам и.о. министра здравоохранения Михаила Мурашко, 17 пострадавших были доставлены в больницы. Для помощи врачам в Белгород будут командированы медики из федеральных центров и Москвы.