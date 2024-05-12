https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/vinnyy-turizm-avtostopom-po-vinodelnyam-1051028471.html

Винный туризм. Автостопом по винодельням

Винный туризм. Автостопом по винодельням

Sputnik Абхазия

Нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. 12.05.2024, Sputnik Абхазия

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Винный туризм. Автостопом по винодельням Sputnik Абхазия Винный туризм. Автостопом по винодельням

Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день.Эксперт эпизода — главный винодел "Chateau Pinot" Ольга Аурсалиди.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости.

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