https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/vinnyy-turizm-avtostopom-po-vinodelnyam-1051028471.html
Винный туризм. Автостопом по винодельням
Винный туризм. Автостопом по винодельням
Sputnik Абхазия
Нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты. 12.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-12T12:16+0300
2024-05-12T12:16+0300
2024-05-12T12:16+0300
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Винный туризм. Автостопом по винодельням
Sputnik Абхазия
Винный туризм. Автостопом по винодельням
Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день.Эксперт эпизода — главный винодел "Chateau Pinot" Ольга Аурсалиди.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Винный туризм. Автостопом по винодельням
Нужно ли туристу "разбираться в матчасти", и как собирают дегустационные сеты.
Каким образом гравитация помогает вину не стрессовать, как проходят винные марафоны и в какой момент там наливают. О чем рассказывают на экскурсиях и сколько виноделен можно посетить за день.
Эксперт эпизода — главный винодел "Chateau Pinot" Ольга Аурсалиди.
Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России"
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