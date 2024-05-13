https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/butba-rasskazala-o-sovershenstvovanii-pravosudiya-v-abkhazii--1051062123.html
Бутба рассказала о совершенствовании правосудия в Абхазии
Бутба рассказала о совершенствовании правосудия в Абхазии
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба рассказала о взаимодействии с коллегами из России и других стран, направленном на... 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T18:26+0300
2024-05-13T18:26+0300
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Бутба рассказала о совершенствовании правосудия в Абхазии
Sputnik Абхазия
Бутба рассказала о совершенствовании правосудия в Абхазии
13 мая 1923 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать днем образования судов общей юрисдикции республики. И сегодня в Верховном суде прошла Вторая Международная научно-практическая конференция "Правосудие в Республике Абхазия". Участники обсудили вопросы уголовного права, уголовного процесса, формирования судебной власти. Отдельный блок был посвящен цифровизации. "В судах общей юрисдикции была внедрена автоматизированная судебно-информационная система. Она сейчас функционирует, но есть много вопросов, которые надо обсудить — в каком направлении она будет развиваться, какие есть особенности, какой опыт мы можем перенять у наших коллег", — сказала председатель Верховного суда Саида Бутба. На конференцию приглашены юристы Федеральной Палаты адвокатов России, российских университетов, Адвокатской палаты Татарстана, судьи Верховного и районных судов Абхазии.Подробности слушайте в подкасте.
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Бутба рассказала о совершенствовании правосудия в Абхазии
18:26 13.05.2024 (обновлено: 18:27 13.05.2024)
В интервью радио Sputnik председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба рассказала о взаимодействии с коллегами из России и других стран, направленном на совершенствование законодательства.
13 мая 1923 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать днем образования судов общей юрисдикции республики.
И сегодня в Верховном суде прошла Вторая Международная научно-практическая конференция "Правосудие в Республике Абхазия". Участники обсудили вопросы уголовного права, уголовного процесса, формирования судебной власти. Отдельный блок был посвящен цифровизации.
"В судах общей юрисдикции была внедрена автоматизированная судебно-информационная система. Она сейчас функционирует, но есть много вопросов, которые надо обсудить — в каком направлении она будет развиваться, какие есть особенности, какой опыт мы можем перенять у наших коллег", — сказала председатель Верховного суда Саида Бутба.
На конференцию приглашены юристы Федеральной Палаты адвокатов России, российских университетов, Адвокатской палаты Татарстана, судьи Верховного и районных судов Абхазии.
Подробности слушайте в подкасте
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