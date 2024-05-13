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Бжания посетил пострадавшие из-за ливня села Очамчырского района
Бжания посетил пострадавшие из-за ливня села Очамчырского района
Sputnik Абхазия
Из-за сильного ливня в ночь на 13 мая пострадали несколько сел Очамчырского района. 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T16:00+0300
2024-05-13T16:00+0300
2024-05-13T16:00+0300
в абхазии
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил пострадавшие из-за ливня села Очамчырского района.Замглавы района Артемон Габелая доложил президенту, что подтоплены дома и кладбища, размыты сельские дороги и мосты, местные жители остались без связи, в нескольких сельских поселениях затруднено автомобильное движение.Всего в районе, по предварительным данным, пострадало около 35-40 дворов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.Бжания поручил начальнику Управления капстроительства Тимуру Агрба перекинуть всю технику Госкомпании "Абхазберегозащита" в села Джгярда и Кутол. "Часть техники уже работает на месте, устраняют локально последствия стихии у мостов", – отметил Агрба.Глава государства обещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов после оценки масштабов ущерба.
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очамчырский район, аслан бжания, абхазия, ливни
очамчырский район, аслан бжания, абхазия, ливни
Бжания посетил пострадавшие из-за ливня села Очамчырского района
Из-за сильного ливня в ночь на 13 мая пострадали несколько сел Очамчырского района.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил пострадавшие из-за ливня села Очамчырского района.
Замглавы района Артемон Габелая доложил президенту, что подтоплены дома и кладбища, размыты сельские дороги и мосты, местные жители остались без связи, в нескольких сельских поселениях затруднено автомобильное движение.
В селе Кутол, по словам главы Геннадия Цулая, пострадало около 15 домов. Глава Джгярды Адамыра Амичба сообщил, что подтоплено около восьми домов, из-за обрушившегося моста семь домовладений заблокировано.
Всего в районе, по предварительным данным, пострадало около 35-40 дворов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.
Бжания поручил начальнику Управления капстроительства Тимуру Агрба перекинуть всю технику Госкомпании "Абхазберегозащита" в села Джгярда и Кутол.
"Часть техники уже работает на месте, устраняют локально последствия стихии у мостов", – отметил Агрба.
Глава государства обещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов после оценки масштабов ущерба.