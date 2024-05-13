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Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка"
Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка"
Sputnik Абхазия
Юная исполнительница песни "Кукушка" Дарья Борисова в эфире радио Sputnik. 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T16:07+0300
2024-05-13T16:07+0300
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Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка"
Sputnik Абхазия
Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка"
Во время празднования Дня Победы в Гудауте школьница Дарья Борисова исполнила песню "Кукушка". Ролик с ее исполнением набрал много просмотров в соцсетях и комментариев с комплиментами девочке. Мощный голос и артистичное исполнение покорило всех. Дарья вместе со своей мамой Риммой Багателия в эфире радио Sputnik рассказали, почему третьеклассница выбрала для исполнения такую серьезную песню, и кто является ее кумиром. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, аудио
Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка"
16:07 13.05.2024 (обновлено: 17:19 13.05.2024)
Юная исполнительница песни "Кукушка" Дарья Борисова в эфире радио Sputnik.
Во время празднования Дня Победы в Гудауте школьница Дарья Борисова исполнила песню "Кукушка". Ролик с ее исполнением набрал много просмотров в соцсетях и комментариев с комплиментами девочке. Мощный голос и артистичное исполнение покорило всех. Дарья вместе со своей мамой Риммой Багателия в эфире радио Sputnik рассказали, почему третьеклассница выбрала для исполнения такую серьезную песню, и кто является ее кумиром.
Слушайте подкаст
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