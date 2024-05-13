https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/darya-bagateliya-rasskazala-ob-idee-ispolnit-pesnyu-kukushka--1051060644.html

Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка"

Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка"

Sputnik Абхазия

Юная исполнительница песни "Кукушка" Дарья Борисова в эфире радио Sputnik. 13.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-13T16:07+0300

2024-05-13T16:07+0300

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Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка" Sputnik Абхазия Дарья Борисова рассказала об идее исполнить песню "Кукушка"

Во время празднования Дня Победы в Гудауте школьница Дарья Борисова исполнила песню "Кукушка". Ролик с ее исполнением набрал много просмотров в соцсетях и комментариев с комплиментами девочке. Мощный голос и артистичное исполнение покорило всех. Дарья вместе со своей мамой Риммой Багателия в эфире радио Sputnik рассказали, почему третьеклассница выбрала для исполнения такую серьезную песню, и кто является ее кумиром. Слушайте подкаст.

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