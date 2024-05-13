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Инал Ардзинба рассказал о решении перейти на новую работу в России
Инал Ардзинба рассказал о решении перейти на новую работу в России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Экс-министр внутренних дел Абхазии Инал Ардзинба назвал плановым решение перейти на новую работу в России. 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T14:18+0300
2024-05-13T14:18+0300
2024-05-13T14:37+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Экс-министр внутренних дел Абхазии Инал Ардзинба назвал плановым решение перейти на новую работу в России. Он напомнил, что ситуация на постсоветском пространстве динамично меняется, меняется архитектура безопасности в регионе Южного Кавказа. Он добавил, что есть конкретное направление, которым он будет заниматься, и оно представляет огромный интерес и важность. "Сейчас у нас идут консультации, переговоры с нашими коллегами, единомышленниками, мы своевременно обо всем проинформируем. Могу сказать, что моя работа будет сфокусирована на реализации прогрессивных проектов в команде целеустремленных людей", – сказал экс-министр. Информация о том, что Ардзинба освобожден от должности главы МИД Абхазии, появилась 7 мая. Исполнение обязанностей министра возложено на замминистра Ираклия Тужба.
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мид абхазии, абхазия, инал ардзинба
мид абхазии, абхазия, инал ардзинба
Инал Ардзинба рассказал о решении перейти на новую работу в России
14:18 13.05.2024 (обновлено: 14:37 13.05.2024)
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Экс-министр внутренних дел Абхазии Инал Ардзинба назвал плановым решение перейти на новую работу в России.
Он напомнил, что ситуация на постсоветском пространстве динамично меняется, меняется архитектура безопасности в регионе Южного Кавказа.
"В связи с этим для моей более эффективной работы, для более эффективной поддержки Республики Абхазия, моей родины, принято это решение – развивать контакты, работать в Российской Федерации", – отметил Ардзинба.
Он добавил, что есть конкретное направление, которым он будет заниматься, и оно представляет огромный интерес и важность.
"Сейчас у нас идут консультации, переговоры с нашими коллегами, единомышленниками, мы своевременно обо всем проинформируем. Могу сказать, что моя работа будет сфокусирована на реализации прогрессивных проектов в команде целеустремленных людей", – сказал экс-министр.
Информация о том, что Ардзинба освобожден от должности главы МИД Абхазии, появилась 7 мая. Исполнение обязанностей министра возложено на замминистра Ираклия Тужба.