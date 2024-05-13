https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/memorial-kniga-vechnoy-pamyati-otkryt-v-sele-tsarcha--1051058672.html

Мемориал "Книга вечной памяти" открыт в селе Царча

Мемориал "Книга вечной памяти" открыт в селе Царча

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Мемориал "Книга вечной памяти" был открыт в селе Царча Ткуарчалского района. 13.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

история

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Мемориал "Книга вечной памяти" был открыт в селе Царча Ткуарчалского района.Мемориал был восстановлен Союзом русских общин Абхазии, Молодежным движением Абхазии при поддержке правительства Москвы, а также при рабочем содействии Посольства России в Абхазии, правительства республики, администрации Ткуарчалского района и Минобороны.

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