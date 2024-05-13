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Мемориал "Книга вечной памяти" открыт в селе Царча
Мемориал "Книга вечной памяти" открыт в селе Царча
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Мемориал "Книга вечной памяти" был открыт в селе Царча Ткуарчалского района. 13.05.2024, Sputnik Абхазия
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2024-05-13T11:30+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Мемориал "Книга вечной памяти" был открыт в селе Царча Ткуарчалского района.Мемориал был восстановлен Союзом русских общин Абхазии, Молодежным движением Абхазии при поддержке правительства Москвы, а также при рабочем содействии Посольства России в Абхазии, правительства республики, администрации Ткуарчалского района и Минобороны.
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вов, ткуарчальский район, абхазия, история
Мемориал "Книга вечной памяти" открыт в селе Царча
11:30 13.05.2024 (обновлено: 13:39 13.05.2024)
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Мемориал "Книга вечной памяти" был открыт в селе Царча Ткуарчалского района.
Памятник в честь 132 воинов, погибших и без вести пропавших в Великой Отечественной войне, был восстановлен ко Дню Победы.
Мемориал был восстановлен Союзом русских общин Абхазии, Молодежным движением Абхазии при поддержке правительства Москвы, а также при рабочем содействии Посольства России в Абхазии, правительства республики, администрации Ткуарчалского района и Минобороны.