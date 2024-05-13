https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/nazvana-data-poslednego-zvonka-v-shkolakh-abkhazii-1051062451.html
Названа дата последнего звонка в школах Абхазии
Названа дата последнего звонка в школах Абхазии
Sputnik Абхазия
В 2023 году в Абхазии было 1777 выпускников, из них четверо претендовали на золотую медаль. 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T18:06+0300
2024-05-13T18:06+0300
2024-05-13T18:06+0300
в абхазии
абхазия
дети
школа
образование
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Последний звонок в школах Абхазии прозвенит 22 мая. Об этом Sputnik сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия.Выпускные школьные экзамены для 9 и 11 классов пройдут с 30 мая по 20 июня, после будут проведены городские и районные балы.
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абхазия, дети, школа, образование
абхазия, дети, школа, образование
Названа дата последнего звонка в школах Абхазии
В 2023 году в Абхазии было 1777 выпускников, из них четверо претендовали на золотую медаль.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Последний звонок в школах Абхазии прозвенит 22 мая. Об этом Sputnik сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия.
В 2024 году школы окончат примерно 1900 выпускников, из них девять кандидатов на золотую медаль и три на серебряную.
Выпускные школьные экзамены для 9 и 11 классов пройдут с 30 мая по 20 июня, после будут проведены городские и районные балы.